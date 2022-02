Alaban a Giovani dos Santos en redes por no tatuarse a Belinda

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de que el cantante sonorense Christian Nodal confirmará su ruptura con Belinda, los memes relacionados con “Nodeli” inundaron las redes sociales, creando teorías sobre la separación.

Los aficionados del fútbol mexicano no se quedaron atrás y recordaron a una de las parejas de Belinda, el ex seleccionado nacional Giovani dos Santos, celebrando que fue la “única de sus parejas que no se tatuó a la cantante”.

Usuarios de internet lo aplaudieron y lo volvieron tendencia, argumentando que “resistió los encantos” de Belinda, algo que no pudieron hacer figuras como Lupillo Rivera o recientemente, Christian Nodal.

Te puede interesar: Revelan por qué Belinda y Nodal habrían terminado.

Relación

En el año 2009, ambos famosos comenzaron una relación. Al futbolista se le vio dedicándole algunos de sus goles a Belinda, popularizando la famosa “Beliseñal”.

Fue en el 2010 cuando la cantante confirmó que habían terminado, sin embargo, Giovani no tuvo que pasar un proceso “tan doloroso” pues el nunca se realizó un tatuaje en honor a su pareja, acción que ahora es festejada por sus aficionados.

Reacciones

Expresiones como “Eres un orgullo mexicano” u “Hombre de respeto” fueron las utilizadas por los seguidores, alabando en tono sarcástico al ex futbolista de clubes como Barcelona o América.

¡HOMBRE DE RESPETO!����



Giovani Dos Santos podra ser un borracho y lo que ustedes quieran, pero es el unico que no se tatuo a Belinda. ���� Crack!!! pic.twitter.com/bPA3jw1iUK — ᴱˡ ᴾᵃʳᵉ Company ® (@ElTigreDeLaUANL) February 14, 2022