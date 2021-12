Liga Expansión MX: Tlaxcala invita a Giovani dos Santos al club y ofrece tacos de canasta

TLAXCALA, México-. Giovani dos Santos no tiene equipo desde junio de este año al ser dado de baja por el América tras el Clausura 2021, pero eso no significa que haya clubes que deseen al ex jugador de Barcelona.

De acuerdo con el portal Hoy Fut, uno de ellos es el club de la Liga Expansión MX, Tlaxcala FC, equipo que invitó a Giovani dos Santos a formar parte del plantel, aunque en forma de broma.

"La afición quiere que presentemos a Giovani dos Santos pero, vamos a hacerle un guiño. Tenemos tacos de canasta, lugares fantásticos y comida increíble. Llámanos", escribió en Twitter la cuenta oficial de Coyotes de Tlaxcala.

La afición quiere que presentemos a @OficialGio pero, vamos a hacerle un guiño... Tenemos tacos de canasta, lugares fantásticos y comida increíble. Llámanos. #TlaxcalaEsÚnica — Tlaxcala F.C. (@Coyotes_Oficial) December 10, 2021

¿Qué pasará con Giovani dos Santos?

El ex seleccionado mexicano, quien estuvo 10 años en el futbol europeo, estaría analizando su retiro de las canchas, ya que está "cansado de la presión", según información de ESPN dada a conocer en el transcurso de la semana.

Por lo tanto, el mercado de invierno podría ser clave para que Giovani dos Santos finalmente se retire y se dedique a otros asuntos o consiga equipo. ¿Lo convencerá Tlaxcala FC y sus tacos de canasta?