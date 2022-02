Revelan por qué Belinda y Nodal habrían terminado

CIUDAD DE MÉXICO.-Hay consternación en el mundo del espectáculo por el fin del noviazgo entre Belinda y Christian Nodal.

Todavía no hay mucha información sobre las causas de la ruptura, pero el programa Chismo No Like había revelado hace días que la pareja ya había "tronado".

Según dijeron, Belinda le habría solicitado un préstamo de 4 millones de dólares a Nodal, a lo que él se habría negado.

"Como te lo dijimos la semana pasada, la pareja estaba peleada luego de que la intérprete de "Sapito" le pidiera a Nodal 4 millones de dólares, mismo requerimiento que él no aceptó y ella amenazó con dejarlo", dijo Chisme No Like en redes tras el anuncio de la separación.

Christian Nodal dejó de seguir a Belinda en Instagram

Hace unos días en el programa que conduce Javier Ceriani y Elisa Beristain notaron que Nodal no seguía a Belinda en Instagram.

Fue ahí que ya comenzaron los rumores de la separación, pero no fue hasta este sábado que Nodal mandó un comunicado anunciando lo que todos sospechaban.

Te puede interesar: El fin de la historia de amor entre Christian Nodal y Belinda

Nodal pide respeto

Con un mensaje en sus historias de Instagram, Christian Nodal deja en claro el fin de su relación con Belinda.

Belinda y Nodal terminaron.

Luego de casi de dos años de noviazgo, anillo de compromiso, viajes, fiestas y un dueto musical, la famosa pareja puso punto final a su historia y es el cantante sonorense que pide respeto para ambos por lo que vivieron durante todo este tiempo desde el 4 de agosto del 2020.