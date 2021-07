Adrián González anuncia su retiro

Guadalajara, Jalisco.- El tiempo ha alcanzado a Adrián González. A sus 39 años el “Titán” ha decidido cerrar su carrera en el beisbol.

La mejor manera de coronar su brillante trayectoria será con la conquista de una medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio como seleccionado nacional, y de colofón un campeonato con los Mariachis de Guadalajara en la Liga Mexicana de Beisbol.

Para mí, esta es mi última temporada, todavía me quieren convencer, pero también hay que dedicarle la vida a mi familia, ojalá podamos cerrar con una medalla y un campeonato.

“Desde que México clasificó a Olímpicos, me dije que era una gran oportunidad para decir adiós, y me pregunté qué tenía que hacer para estar ahí, y era no dejar de trabajar, eso me motivó.

Yo no quise ser seleccionado por mi trayectoria sino por trabajo. Para mí fue una entrega total a Mariachis, y el mostrar que merezco ser parte de la Selección, por toda la trayectoria que he tenido le doy gracias a mi familia, a la afición.

“A México lo traigo en mi corazón, mis tres temporadas en Mazatlán, y ahora con Mariachis son las que más he disfrutado. Vamos a Tokio, vamos a regresar con la medalla”, dijo hoy en conferencia de prensa el primera base, en un salón del Estadio Panamericano previo al partido de Mariachis contra Toros de Tijuana, en donde estuvieron presentes el mánager de Mariachis, Benjamín Gil y Rafael Tejeda el presidente de la novena jalisciense.

Sus equipos

-Rangers de Texas

-Padres de San Diego

-M. Rojas de Boston

-Dodgers de Los Ángeles

-Bravos de Atlanta

-Mets de Nueva York