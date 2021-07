Beisbol en Juegos Olímpicos: ¿Cuántos peloteros del roster de México jugaron en MLB?

HERMOSILLO, México-. 24 hombres representarán a la Selección Mexicana de Beisbol que encarará sus primeros Juegos Olímpicos, y entre ellos están varios con experiencia en MLB.

De los 24 elementos que se pondrán la casaca mexicana de beisbol en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la mitad de ellos pueden presumir haber participado en Grandes Ligas, es decir, un total de 12.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

De ese 50 por ciento de peloteros mexicanos con experiencia en MLB, Adrián González es quien mas destacó, pues fue elegido cinco veces para el Juego de Estrellas, ganó cuatro Guantes de Oro como primera base y dos premios Silver Slugger.

Jugadores de posición

Adrián González (39 años) : Rangers de Texas, Padres de San Diego, Red Sox de Boston, Dodgers de Los Ángeles y Mets de New York.

Efrén Navarro (35 años) : Angels de Anaheim, Tigres de Detroit y Cachorros de Chicago.

Ramiro Peña (35 años) : Yankees de New York, Bravos de Atlanta y Gigantes de San Francisco.

Brandon Laird (33 años) : Yankees de New York y Astros de Houston.

Danny Espinosa (34 años) : Nacionales de Washington, Angels de Anaheim, Marineros de Seattle y Rays de Tampa Bay.

Alí Solis (33 años) : Padres de San Diego y Rays de Tampa Bay.

Pitchers

Héctor Velázquez (32 años) : Red Sox de Boston.

Oliver Pérez (39 años) : Padres de San Diego, Piratas de Pittsburgh, Mets de New York, Marineros de Seattle, Diamondbacks de Arizona, Astros de Houston, Nacionales de Washington e Indios de Cleveland.

César Vargas (29 años) : Padres de San Diego.

Fernando Salas (36 años) : Cardenales de San Luis, Angels de Anaheim, Mets de New York, Diamondbacks de Arizona y Fernando Salas.

Sammy Solís (32 años) : Nacionales de Washington.

Manny Bañuelos (30 años) : Bravos de Atlanta y Medias Blancas de Chicago.

¿Posible medalla?

Solo seis países participarán en beisbol en los Juegos Olímpicos a celebrarse en la capital japonesa y tres de ellos ganarán medallas. Además de México, competirá Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, República Dominicana e Israel.