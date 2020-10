Inician jornada de búsqueda de desaparecidos con hallazgo de huesos humanos

Histórica brigada estatal de búsqueda en Mexicali arrancaron hoy decenas de madres, padres y hermanos de personas desaparecidas, el convoy de vehículos, encabezado y dirigido por Guillermo Antillón Jiménez, fiscal especializado en búsqueda de personas, arribó a los predios contiguos al canal Tulichek. Estuvieron integrantes de colectivos como “Madres Unidas y Fuertes”, “Una Nación Buscando-T” y “Siguiendo tus Pasos”, quienes se organizaron para el peinado del predio en una primera fase.

No investigamos a Cienfuegos porque no teníamos información: AMLO; nosotros no encubrimos a nadie

El Presidente López Obrador pidió no adelantarse a involucrar ex presidentes como Peña Nieto o Calderón y espera que se demuestren las acusaciones para "limpiar al Ejército". La información con la que cuenta la DEA fue el motivo por el que no se investigó al general Salvador Cienfuegos, en México no existían denuncias en su contra.



A un año del "culiacanazo", sin judicializar investigación contra Ovidio Guzmán

El pasado 17 de octubre de 2019 hubo un fallido operativo contra Ovidio Guzmán López, identificado como uno de los principales exportadores de fentanilo y metanfetaminas a Estados Unido, quien continúa en libertad, sin ninguna orden de aprehensión en México.

En Culiacán ya no se ven militares en las calles; la Guardia Nacional y Marina solo responden a operativos de apoyo en eventos de alto impacto.