Trabajadores del HGT denuncian falta medicamentos, insumos y pago de prestaciones

Tijuana, BC.- Trabajadores de la salud denunciaron la falta de medicamentos e insumos para atender a los enfermos de coronavirus en el Hospital General de Tijuana (HGT).

Se manifestaron afuera de la institución para exigir al secretario de Salud de Baja California, José Adrián Medina Amarillas, abastecer a la institución, pues los familiares de los pacientes son quienes compran los fármacos y materiales.

La enfermera Bertha Alicia Rodríguez Silva, del HGT, expuso que al igual que sus compañeros, tiene que hacer ‘magia’ para atender a los enfermos, y al mismo tiempo su salud, pues hasta la fecha siete de compañeros murieron por el virus del SARS-CoV-2, de acuerdo al sindicato SNTSA 24.

No tenemos jeringas ni material. No hay guantes, no hay gasas, no hay vendas. Tristemente a las familias se les pide una venda, jeringas, agujas, guantes. No hay nada para trabajar”, afirmó.