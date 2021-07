Trabaja Municipio para que migrantes quieran reubicarse

Tijuana, BC.- En el campamento migrante ubicado en la Garita del Chaparral todos los días realiza el ayuntamiento trabajos de convencimiento para reubicar a las miles de personas que ahí pernoctan.

La alcaldesa, Karla Ruiz Macfarland, aseguró que la Dirección de Atención al Migrante diariamente acude al lugar para platicar con los migrantes con el objetivo de conocer sus necesidades y hablarles de albergues a donde pueden acudir.

Expuso que de realizar un operativo de reacomodo será en conjunto con el Gobierno Federal y el Estado, apegado al respeto de sus derechos.

En eso estamos para reubicar, trabajando con el Gobierno Federal, también son temas para la transición”, declaró.

Renta de espacio

Recordó que se encuentran en el proceso de la renta de un espacio en el Centro, que cuesta entre 60 mil y 70 mil pesos al mes, donde moverán a los migrantes, pero este solo podría ser hasta octubre cuando concluye la administración.

“Los ayudamos día a día con lo más que podemos, pero obviamente si necesitamos el apoyo de todos, que se está dando, pero al final de cuentas necesito una orden…yo diario los estoy invitando a que se vayan a los otros albergues”, expresó.

Ruiz Macfarland, adelantó que el tema del campamento migrante, así como la renta del espacio en la Zona Centro lo revisarán en la transición con la alcaldesa electa, Montserrat Caballero Ramírez.

“Son temas que se pueden ver en la transición para que la renta sea por más tiempo; obviamente si les da miedo -a los arrendadores-, me voy y yo algo el convenio con alguien y después llega alguien y decir yo no me hago responsable”, manifestó.

Por último, Ruiz Macfarland, reveló que la transición con Caballero Ramírez iniciará el próximo 2 de agosto en el Palacio Municipal.