Supera contaminación del Cañón de Los Alacranes a la de playas de TJ y EU

Tijuana, B.C.- El agua del arroyo del Cañón de Los Alacranes supera por mucho la contaminación de playas de Tijuana y Estados Unidos, de acuerdo a un estudio del Centro de Justicia Global de la Universidad de California, San Diego.

El investigador Kyle Haines reveló que en el arroyo se encontraron más de cinco mil enterococos fecales, con los cuales mil 500 migrantes del templo Embajadores de Jesús y los vecinos de la zona están en contacto directo debido a las constantes fugas de drenaje.

Lo que sabemos que hay en esta agua es la medida máxima de los enterococos fecales, el límite en México es 200 y en Estados Unidos es 100, pero aquí (en el cañón) es más de cinco mil y esto es límite que miden. No sabemos cuál es el límite, pero sabemos que es el máximo”, declaró.

Comentó que el estudio del agua se realizó hace tres semanas y hace dos obtuvieron los resultados en conjunto con la asociación civil Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental (PFEA), que también monitorea la contaminación de las playas de la zona costa.

Foco de infecciones

Haines afirmó que en el arroyo también se encontraron bacterias llamadas coliformes que también están relacionadas al E.coli, que puede ser mortal para los humanos.

Señaló que esta problemática puede influir en la salud de las personas, quienes se quejan de manera constante de dolor de cabeza, náusea, dolor de estómago, entre otros padecimientos, especialmente cuando hace calor, ya que el olor del drenaje envuelve el cañón.

Por ello, dijo que los estudios del agua serán compartidos al Ayuntamiento de Tijuana para que apoye con máquinas pesadas para limpiar el lugar, pues los migrantes y vecinos aunque tratan de recoger los escombros ponen en riesgo su salud.

“Tenemos que tratar esa área como un arroyo de nuevo, no como un canal, no como otra calle o cosas así, porque todo eso fluye a los Estados Unidos y tenemos que abordar juntos problemas así”, sostuvo el investigador.

Por su parte, el arquitecto Paul Moscoso, también del centro de justicia, expresó que con la instalación de biofiltros, retenedores y siembra de plantas nativas, se puede reducir la contaminación, pero es urgente que se reparen las tuberías del cañón y se pavimente.

“Creo que necesitamos que llegue el pavimento, aunque suene feo porque soy ecologista y no me gusta cerrar todo, pero necesitamos que se pavimente, que se canalice y hacer recuperación con infraestructura verde, eso es lo más importante, que no sea un canal vacío y seco”, apuntó.