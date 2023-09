Se jubila el Policía de los Migrantes de Tijuana

Tijuana, B.C.- El oficial Víctor Manuel Coronel Quintero, mejor conocido como el Policía de los Migrantes, se jubiló después de más de 36 años en el campo de la seguridad.

En Tijuana fue reconocido por atender a los más de mil integrantes de la primera caravana de Centroamérica que llegó a esta ciudad fronteriza en 2018, a la par diseñó estrategias para que tuvieran buena conducta y evitar una “manchita” en su solicitud de asilo humanitario a Estados Unidos.

Recordó que de ese año hasta el 2021 se dedicó a trabajar con los defensores de migrantes para proteger los albergues y asociaciones civiles que los atendían.

El Policía de los Migrantes platicó que uno de los casos que marcó su vida profesional fue el de una familia con hijos que debido a la saturación de los refugios casi duermen bajo la lluvia en una banqueta.

Ya los niños tienen dos años en Estados Unidos. Hubo infinidad de niños a los que me tocó despedir o ir los a despedirlos a la Línea. Me decían que me iban a extrañar, me hacían cartitas. Fue una labor de platicar con ellos, escucharlos y darles consejos para que no cometieran algo malo aquí en Tijuana y les fuera a afectar en su trámite de asilo”, relató.