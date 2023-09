Protestan vecinos para impedir desalojos en Terrazas del Valle

Tijuana, B.C.- Vecinos de la colonia Terrazas del Valle Segunda Sección protestaron en la Fiscalía General del Estado (FGE) para denunciar que supuestos agentes y abogados intentan despojarlos de su patrimonio.

Habitantes de las colonias La Morita y Lomas del Valle también se unieron a la manifestación porque temen perder sus terrenos, a pesar de haberlos comprado a la dependencia gubernamental Inmobiliaria Estatal de Tijuana-Tecate (IETT), a la cual ahora se le conoce como Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda (Indivi) para el Estado de Baja California.

La señora Lupita Álvarez Bautista, habitante de Terrazas del Valle Segunda Sección, dijo que los guardias sacaron parte de sus propiedades a la calle sin haber presentado una orden de desalojo.

Afirmó que es dueña del terreno desde hace 27 años, el cual compró a IETT, pero ya salieron nuevos “dueños” que quieren desalojarla e incluso meterla a la cárcel.

Yo estoy acusada legalmente porque supuestamente yo despejé a la persona que compró la propiedad cuando yo tengo 27 años con esa propiedad y esta persona me demandó y me está amenazando con meterme a la cárcel. Yo solamente estoy peleando por lo que me pertenece”, sostuvo la señora Alvarez Bautista.