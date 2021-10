Rescatan a 12 infantes del tráfico de personas

Tijuana, B.C.- La asociación civil Red Binacional de Corazones A.C. actualmente atiende a 12 menores de edad, quienes fueron rescatados del tráfico de personas en Tijuana.

Luisa Madueño Ríos, directora de Enlace Internacional de la AC, detalló que las víctimas eran 9 mujeres y cuatro niños de entre siete y 17 años.

Mencionó que actualmente son atendidos en el albergue de la organización, en donde reciben atención psicológica personalizada.

Madueño Ríos en una plática con el grupo de opinión pública Madrugadores de Tijuana expuso que actualmente cuentan con el apoyo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDH BC), pero se necesita que la población sea empática con los infantes que son víctimas del delito de la trata.

No es fácil, cuando yo invito a personas no quieren ir al lugar (albergue) porque no pueden salir sin lágrimas. Es injusto lo que sufren las niñas y los niños. No es posible que no se enteren de lo que pasa afuera”, dijo.