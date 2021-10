Exponen carencias en tratamiento contra cáncer de mama

Un grupo de mujeres del colectivo 'Todas somos Una', abordó al presidente del País, Andrés Manuel López Obrador, para exigirle tratamientos completos contra el cáncer de mama en los hospitales generales.

Al grito de 'queremos vivir' y 'exigimos que nos escuchen', afuera del Hospital General de Tijuana expusieron que luchan contra el tiempo, ya que por la falta de quimioterapias y radiaciones el tumor maligno se les esparció a otras partes del cuerpo.

La señora Yolanda Valera, de 49 años, es paciente del HGT, dijo que de manera urgente necesita radiaciones porque el cáncer le hizo metástasis y no ha podido conseguirlas en instituciones públicas de Tecate o Mexicali.

Señaló que otras de las necesidades de las enfermas oncológicas es la creación de una clínica de especialidad que las atienda en caso de urgencias.

Patricia Rodríguez, quien padece esa enfermedad, comentó que el HGT le debe dos quimioterapias de los meses de septiembre y octubre, cuyo costo es de 25 mil pesos, aproximadamente, por cada una.

"No me la pongo porque no hay, valen 25 mil pesos. Me hice un estudio de 24 mil 500 pesos en Tecate para que pudiera focalizar el cáncer, pero mi esposo tuvo que vender su carro", dijo.