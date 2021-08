Repostería salvó la vida de Olivhama

Tijuana, BC.- La repostería se ha convertido en un medio a través del cual mujeres emprenden y se empoderan, pero para Olivhama Gómez Murcia también fue el camino para superar la violencia familiar.

La chef repostera Olivhama Gómez Murcia desde muy joven sufrió maltrato de parte de su ex pareja, y hoy a sus 41 años vive para contar su historia.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Recordó que en su juventud, al no tener preparación escolar, ni sustento económico, tuvo miedo de alejarse de su agresor y había olvidado su sueño de convertirse en repostera.

Víctima de violencia

Viví seis años con este personaje y durante ese tiempo tuve todo tipo de violencia, violencia física hasta la violencia sexual, violencia emocional”, dijo.

“Me decía que yo iba a morir, que de ahí que no iba a salir, que yo no tenía un valor, que nadie más me iba a querer después de tener ya un hijo con él”, agregó.

Además, comentó que su agresor le decía que no sabía hacer nada, que no tenía ningún oficio y no podría defenderse ante la vida.

Gusto por la repostería

Su gusto por la repostería lo inició decorando pasteles de sus familiares y poco a poco se animó a buscar clases en Internet para aprender más y conocer tips de cómo buscar a clientes.

Así, convenció a las vecinas con su sazón y logró establecer su propio negocio: Kery Reostería, el cual desea que en los próximos años se convierta en franquicia con la impartición de cursos y venta de repostería de autor.

Ahora como mujer sobreviviente de la violencia, su misión profesional y personal es ayudar a otras mujeres para que abandonen el maltrato y recuperen su libertad.

Vencer el miedo

“El miedo está dentro de uno, tenemos que empoderarnos y decir sí es posible, que siempre hay fuentes, siempre hay recursos y yo estoy acá parada por eso porque si hay alguien que diga ‘quiero salir de ahí’ creo que puedo ser una fuente de ayuda”, mencionó.

Actualmente Olivhama es impulsora de estudiantes que buscan en la repostería consolidar su propio negocio para ser independientes.

“Van haciendo un valor, porque de pronto vienes acá pensando que tú no puedes y ni eres capaz de hacer algo y de pronto cuando ves que logras a hacer una creación y que esa creación la llevas con alguien más, la compartes y te dice que está sabroso, que está rico, que está bueno, que lo admiran, empiezan a hacer un poder dentro de ti”, platicó.