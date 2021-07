Paulina Abascal: Endulzando las nuevas generaciones en México

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde su cocina y al tiempo que prepara una serie de crepas para el pastel que montará con algo de crema batida, la joven chef mexicana Paulina Abascal comparte algunos secretos para endulzar tu vida sin culpa.

"Es una receta muy fácil y riquísima", expresa la chef al tiempo que platica sobre su nuevo libro "Dulces besos Thermomix por Paulina Abascal", en el cual concentra una selección de 80 deliciosos postres. "Es un trabajo muy versátil, para que la gente lo disfrute mientras prepara su pastel o sus galletas, ya que además de la receta lo complementamos con música y olor".

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Hace 14 años Paulina escribió su primer libro; al hablar de su nueva publicación, se advierte la emoción porque "para mí hacer un libro es dejar un legado, cuando lancé el primero, que tiene cerca de 14 años, me sentí muy feliz, porque dije: ‘bueno, ya tengo un hijo, ya sembré un árbol, ya tengo un libro’. Hoy tengo la firme convicción de que por lo menos quiero escribir 10 más".

Una chef hecha de práctica

La idea de compartir sus conocimientos a través de los libros es porque “nadie me enseño todo lo que he aprendido en la pastelería, fui muy autodidacta, no tengo el título de chef pastelera. Yo empecé haciendo postres a los siete años, a estudiar por mi cuenta y a hacer pruebas de manera empírica", asegura Paulina.

"Tengo claro que no somos eternos, si puedo dejar un legado, en el que las nuevas generaciones sigan haciendo mis recetas y conozcan de muchas cosas de la pastelería, que yo tuve que aprender sobre la marcha, me siento muy agradecida y bendecida con la vida”, afirmó la cocinera.

La tecnología, una aliada

Una vez que tiene la crema batida en apenas unos segundos, gracias al procesador que usa y le ayuda a mezclar, batir, pesar, picar, etcétera, empieza a armar su creación, al tiempo que explica.

“La tecnología se ha convertido en una gran aliada de la cocina, muchas veces por falta de tiempo no nos atrevemos a cocinar, y en la actualidad tenemos herramientas como este procesador que ayuda en todo el proceso; lo mejores que ayudan a reducir el tiempo”, comentó.

La repostería no es fácil, Paulina lo sabe, “si te gusta la pastelería no te des por vencido nunca, es un trabajo pesado, porque tienes que estar horneando, decorando, haciendo las compras y el inventario, no es nada sencillo. Pero cuando te levantas con la alegría de saber que te dedicas a lo que te gusta y apasiona, lo haces mucho mejor; esa es la clave del éxito: hacer lo que te gusta”, puntualizó.

Y nos regala un consejo más: “Inventen, atrévanse y pónganle su toque propio a sus creaciones; copiar está bien cuando empezamos, pero si se quieren dedicar a la pastelería de una manera más profesional, es importante ponerle un toque y sello propio, porque eso es lo que te distingue de los demás. E insisto, nunca se den por vencidos, el mundo de la pastelería es infinito e increíble; endulzar la vida a la gente con un pastel, un pan o un chocolate es hacerla feliz”.



Las porciones y la calidad

Mientras coloca los frutos rojos a su preparación, comenta que está totalmente de acuerdo con lo necesario que es cuidar la salud y no caer en la exageración, razón por la que en tres décadas jamás se le ha complicado ejercer su profesión, y menos ahora que hay muchas campañas para comer saludable.

“Todo se puede en equilibrio y justo medio: si utilizas ingredientes de muy buena calidad y te preocupas por comer las porciones correctas, no veo problema para la salud. Yo tengo 30 años de ser chef pastelera y estoy en mi peso ideal, bien de salud, y diario pruebo mis recetas, mis nuevos ingredientes, mis pasteles y me conservo sana. Esto significa que hay que guardar justo medio, hay que tener armonía en la vida, hacer ejercicio, tomar agua, dormir bien, para seguir cocinando felices postres y pasteles".

Claves Pura dulzura

En su nueva publicación comparte una variedad de recetas que van desde palomitas acarameladas, hasta sedoso de pistache con frutos rojos, pastel avellanado crispy, helado keto de vainilla y diamantes de chocolate. Un poco de todo Dulces besos para niños, Postres mexicanos, Larousse de los postres con toque mexicano de Paulina Abascal son otros títulos que ha realizado la chef como parte del legado que quiere aportar a la gastronomía.