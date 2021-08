Aumenta 39% violencia intrafamiliar en zona Costa

Tijuana, BC.-Aumentó 39% la violencia intrafamiliar en Tijuana, Tecate y Rosarito de acuerdo a la Jurisdicción de Salud Número 2.

La sicóloga Carolina Castañeda González, responsable del Programa de Prevención y Atención a la Violencia Familiar y de Género, de la Jurisdicción de Salud Número 2, reveló que el confinamiento generado de la pandemia del Covid-19 detonó la agresión que sufren las féminas.

Detalló que en 2019 se registraron 2 mil 439 mujeres violentadas y para el 2020 hubo un incremento de 3 mil 382, mientras que en lo que va del presente han recibido a 679.

El confinamiento es un indicador de que subió la violencia en los hogares, puesto que muchas de las familias están acostumbradas a salir a trabajar, salir a algunas actividades, los niños a las escuelas”, declaró Castañeda González.

Expuso que en 2020 se presentaron más violaciones sexuales en las cuales las principales afectadas fueron menores de 12 hasta 35 años, cuyos agresores fueron, principalmente los papás, padrastros, parejas.

Poca denuncia

La funcionaria comentó que a las víctimas se les brindó asesoría sicológica y asesoría para interponer la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California.

Sin embargo, lamentó que menos del 10% se atreva a hacerlo debido a que temen represalias o desconfían de las autoridades.

“Del total, yo creo que ni el 10% ponen denuncia. El proceso legal nosotros no lo llevamos, pero siempre es una pauta muy importante para que las usuarias no quieran seguir, pues nos mencionan que a veces es muy tardado, a veces las regresan porque no llevan ninguna evidencia o en algunas ocasiones porque le tienen más miedo a su agresor”, señaló.

Por su parte, Remedios Lozada Romero, jefa de la Jurisdicción Sanitaria Número 2, dijo que en el caso de las mujeres víctimas de violencia sexual también se les brinda un paquete profiláctico que consta de una prueba rápida para la detección de VIH y sífilis, así como el medicamento.