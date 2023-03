Reconocen a 31 mujeres líderes en la región Cali-Baja en evento con causa

Tijuana BC.- Con la meta de incrementar a 3 mil 100 el número de comidas que se brindan a migrantes, personas de la tercera edad y menores en condiciones vulnerables alojados en albergues, asilos y orfanatorios de la ciudad, la Fundación Tijuana Sin Hambre, This is About Humanity e International Community Foundation realizaron con éxito el evento con causa “Mujeres Sin Fronteras”.

Actualmente la cocina que operan estas 3 organizaciones, bajo el modelo de alianza binacional filantrópica, entrega 2 mil 500 comidas diarias a 16 albergues, asilos y orfanatos de esta ciudad, entre ellos Movimiento Juventud 2000, Casa YMCA, Albergue Venezolanos, Nuevo Amanecer, Jardín de las Mariposas, Casa Arcoíris, Misión de Jesús ProMigrantes, por mencionar algunos.

Gracias a este encuentro impulsado por Marú Riqué, fundadora de Tijuana Sin Hambre, Yolanda Selene Walther-Meade, co-fundadora de This is About Humanity y la enóloga y empresaria vitivinícola Claudia Horta, donde se galardonó a 31 mujeres líderes por su contribución en el progreso y consolidación de la región Cali-Baja se garantizará por un año la alimentación de 600 niños más.

Personalidades homenajeadas

Alejandra Miér y Terán, Yolanda Walther-Meade, Faviola Partida, Lourdes López Moctezuma, Patricia Aubanel, Valeria Ruiz, Liliana Real, Martha Domínguez, María Eugenia Acevedo, Claudia Castro, Mónica Fimbres, Perla Jiménez, Patricia Álvarez, Erika Robles, Andrea Jáuregui, Alma Cabanillas, Araceli Ramírez, María Eugenia Aubanel, Carolina Aubanel, Kenia Zamarripa, Guadalupe Gil, Andrea Merienné, Marissa Quiroz, María Eugenia Acevedo, Julissa Armenta, Karla Ruiz, Carmen Payán, Liliana Castellanos, Saida Muriel, Paola de la Vega y Florence Azria, principal benefactora del proyecto de la cocina, fueron las personalidades homenajeadas el pasado viernes 24 de marzo.

Además en el evento se contó con la presencia de chefs de talla internacional provenientes de Nueva York, Ciudad de México y Baja California así como casas vinícolas locales que brindaron lo mejor de su cocina, siendo una ocasión idónea para promover las bondades enológicas y culinarias de la Baja.

De igual forma, este encuentro sentó un precedente para impulsar en la ciudad el turismo filantrópico, ya que un buen número de los asistentes provenían de Estados Unidos, exclusivamente para dar soporte a esta causa.