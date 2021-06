Recomiendan no ingerir alcohol después de vacunarse contra el Covid-19

Tijuana, BC.- A las personas que ayer se vacunaron contra el Covid-19 con la dosis de Jonhson & Jonhson o segunda dosis de Pfizer se les recomienda no ingerir alcohol en los próximos dos días, por lo menos.

Julián de Loera Arias, coordinador del módulo de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas (PFLC), dijo que en caso de tomar bebidas embriagantes la dosis perderá efectividad.

Se recomienda que no consuma bebidas alcohólicas, no pasa nada en lo que cumple el efecto correcto de la vacuna para que no haya interferencia con ella”, explicó.