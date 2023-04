Recibirán a bañistas playas 'cerradas'

Tijuana BC.- En el arranque del periodo vacacional de Semana Santa, una de las temporadas de mayor afluencia turística en la región, Tijuana y Rosarito recibirán a los bañistas con las playas cerradas ante los altos niveles de contaminación que registran.

De acuerdo al último reporte de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), los 7 puntos de monitoreo de playas de Tijuana registran niveles de contaminación por encima de la norma permitida, es decir, más de 200 enterococos en 100 mililitros de agua.

En el caso de Rosarito, solo uno de cuatro puntos de análisis de la dependencia se ubica por debajo de los niveles de contaminación permitidos.

El reporte de la Cofepris, que comprende del 28 de febrero al 18 de marzo, establece que de las 289 playas de 17 estados costeros del País que se monitorean, solo tres, todas de Baja California (Playas de Rosarito, Playas de Tijuana y Playas de Tijuana I), se encuentran catalogadas como "No Aptas" para bañistas.

Nula respuesta

Las acciones para mitigar la contaminación en las playas no son suficientes, señalan ambientalistas, al punto de ser necesario su cierre precautorio ante el riesgo de provocar daños en la salud de los bañistas.

“Con estas lluvias que estamos teniendo, y también con esta ruptura de infraestructura hidráulica de la ciudad, sí, (La respuesta) es cerrar las playas, el riesgo es alto”, señaló Margarita Díaz, directora de Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental (PFEA).

Según el programa de monitoreo de calidad de agua en el mar que lleva a cabo PFEA y Tijuana Waterkeeper, el análisis del 4 de abril arroja que Playa Blanca presentaba 9 mil 804 enterococos en 100 mililitros de agua, excediendo 48 veces el límite que establece la autoridad mexicana, que es de 200 nmp en 100 mililitros.

Rebasan enterococos

En el caso de El Vigía, el muestreo arrojó 7 mil 701 enterococos por 100 mililitros; en Parque México, 4 mil 106 enterococos por muestra y en Cañada Azteca y El Faro, también rebasaron los 200 enterococos en 100 mililitros de agua.

“El indicador que nos aporta información para saber si una playa es apta o no para uso recreativo, según los lineamientos de las autoridades, es la bacteria “enterococo”, el tener niveles altos de esta misma indica contaminación en el agua de mar por presencia de aguas residuales no tratadas”, dijo.

Esto representa una probabilidad del 5% al 10 % de riesgo de enfermedades gastrointestinales y de 1.9% al 3.9 % de riesgo de infecciones respiratorias agudas, sentenció Margarita Díaz.

Agregó que la contaminación no solo se encuentra en el agua, en la arena y en la brisa que las personas respiran cuando asisten a estos espacios también se encuentran contaminantes.

Lluvias y aguas negras

La temporada de lluvia ha sido muy intensa y esto también genera que las condiciones de calidad de agua del mar no sean aptas para uso recreativo, añadió, pues arrastran objetos y contaminantes a los canales que finalizan su travesía en el océano.

En febrero, una fuga de aguas residuales fue detectada en la carretera Escénica Tijuana-Ensenada, la cual generaba un derrame de 80 litros por segundo que llegaron a Playas de Tijuana, a lo que el Ayuntamiento de Tijuana respondió poniendo letreros en los que se recomendaba no entrar al agua.

“Ya hay letreros que indican que no pueden entrar a la playa, vamos a estar ahí vigilando, pero yo no puedo coaccionarlos, coaccionarlos a no entrar, eso es una decisión también personal”, manifestó la alcaldesa, Montserrat Caballero Ramírez.

La limpieza de las aguas le corresponde al Gobierno del Estado, reiteró, por lo que al Gobierno Municipal solo le corresponde