Rebasa BC 60 mil juicios familiares abiertos

Tijuana BC.- Durante el último año ante el Poder Judicial el número de juicios en materia familiar superó los 60 mil procesos en trámite.

Especialistas en la materia señalan que entre las causas de esta situación están la falta de juzgados o que los involucrados no le dan seguimiento a sus asuntos.

Además consideraron que una de las formas de disminuir el número de procesos es buscar la justicia alternativa.

De acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, al finalizar el 2022 quedaron 68 mil 755 asuntos en trámite en materia familiar, cifra que representa un alza en comparación con el 2021, cuando cerraron con 65 mil 249 casos.

Según el portal del Poder Judicial durante el periodo antes mencionado fueron concluidos 14 mil 598 juicios e iniciaron 20 mil 660 juicios en materia familiar; solamente durante el primer trimestre del 2023 fueron 5 mil 339 los casos que se iniciaron en la entidad.

Alejandro Isaac Fragozo López, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, explicó que para que los juicios familiares puedan avanzar se necesita que la parte que presentó la demanda le dé seguimiento.

El problema es que el procedimiento familiar y todos los procedimientos civiles son instancia de partes, si tú no me lo pides yo no avanzo, entonces el juez no avanza”