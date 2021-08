Protección Civil pronostica lluvias aisladas y continuación del calor en Tijuana

Tijuana, BC.- La Dirección de Protección Civil Municipal informa que, para esta semana, se prevén lluvias y descargas eléctricas aisladas, pero continuará el calor, produciendo mucha humedad, por lo que llaman a la población a extremar precauciones.

El titular de Protección Civil, Marco Antonio Sánchez Navarro, explicó que el monitoreo de los modelos y pronósticos meteorológicos señalan que se prevé ambiente fresco y cielo medio nublado por las mañanas, durante los tres primeros días de la semana, pero de caluroso a muy caluroso y nublado durante las tardes, con posibilidades de precipitaciones para la península, hacia el sur, como remanente del huracán “Linda”, el cual se desvió hacia el oeste (rumbo a Hawái).

Asimismo, para hoy lunes, la temperatura oscilará entre los 20 y 29 grados centígrados, con valores de humedad relativa entre 72 y 77 por ciento, cielo nuboso y viento débil, de 15 kilómetros por hora con dirección al Oeste.

Martes con cielo nuboso

Para el día martes se espera que la temperatura mínima corresponda a 20 grados centígrados y la máxima alcance los 28, presentándose un cielo parcialmente nuboso, con algunos bancos de niebla por las mañanas; mientras que el miércoles los termómetros marcarán entre 21 y 25 grados centígrados.

Sánchez Navarro hizo un llamado a la ciudadanía a protegerse de los cambios climatológicos, sobre todo al realizar actividades al aire libre, evitando exponerse a la radiación solar en un horario de 10:00 y 16:00 horas; no tirar colillas de cigarro encendidas, no quemar basura o pastizales, así como evitar encender fogatas; no tirar basura en arroyos o vía pública y usar ropa holgada, sombrero o gorra y paraguas.

Es necesario que la población acate las recomendaciones hechas por la Secretaría de Salud y por la Dirección de Protección Civil Municipal, a fin de prevenir contingencias, y de igual forma se invita a la ciudadanía a mantenerse informada a través de las redes sociales y oficiales, e igualmente por mediación del portal www.proteccioncivil.tijuana.gob.mx.