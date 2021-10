Prevé Leo Zuckermann complicado 2022 para la economía mexicana

Tijuana, BC.- El año 2022 podría ser un año complicado para la economía mexicana principalmente debido a dos factores: cambio en la política monetaria tanto de Estados Unidos como México y la disminución de inversión privada motivada, entre otros factores, por la posibilidad de la aprobación de la reforma eléctrica, explicó el analista político Leo Zuckermann en entrevista.

Este escenario pone las expectativas de crecimiento del PIB en alrededor del 3%, por lo que el país aún no podrá recuperar los niveles económicos previos a la pandemia, pese al ambiente optimista que la reapertura comercial tras la disminución de las restricciones sanitarias ha traído consigo, atisbó Zuckermann.

Sin embargo, esta podría ser una oportunidad para el mercado mexicano, observó: “Se abre una magnífica oportunidad para un país como México de crecer en el sector de exportaciones. Si aprovechamos ese tema de crisis en las cadenas de abasto podría México crecer muchísimo más, traerse industrias que están en Asia, en particular en China, siempre y cuando siempre México aprovechara esa oportunidad de darle la bienvenida a esa inversión que quiere tener certeza más que la incertidumbre que hoy tienen las cadenas de abastecimiento”.

Alianza económica con Estados Unidos

De esta manera, a Zuckermann le queda claro que el camino para México es la continuación de la alianza económica con Estados Unidos, no con China, pero “lo importante es que haga reales acciones para atraer la inversión hacia México, y en ese sentido, por desgracia, la reforma eléctrica, pues no ayuda a nada porque es al revés, mete más incertidumbre, cuando deberíamos estar haciendo lo contrario, dar certidumbre, sobre todo en un insumo tan importante como es el tema de la electricidad”.

Así, la aprobación de la reforma energética se ha colocado en el centro de la discusión pública debido a su importancia para el futuro económico de México. Aficionado a las probabilidades y encuestas, Leo Zuckermann vaticina un 60% de probabilidad de que no pase y 40% de que sea aprobada por el Legislativo.

“Vamos a ver qué tanto le modifican en el Congreso. La idea que trae el Ejecutivo es de que no le cambien nada, pero bueno, como dices va a depender del PRI. Con 16, 17 diputados del PRI que digan que no, ya con eso se bloquea la iniciativa. También ahí entra la pregunta si los que están en contra de la reforma, en particular los empresarios, van a conseguir el apoyo de 16, 17 priistas para que no pase la reforma”, dijo.

'Chocolates', movida política

El acuerdo para la regularización de los automóviles irregulares, recién firmado por el presidente AMLO en su última visita al estado, es una medida necesaria para adecuarse al mercado, explicó Zuckermann, quien lo ve como una respuesta necesaria a la realidad.

Pero la regularización, en el fondo, va más allá de cuestiones económicas o de mercado, sino que se trata, en el fondo, de una “buena movida política porque se ganan la simpatía de los miles quizá millones de mexicanos que tienen auto irregular y ahora van a poner regularizarlo”.

“Aquí hay una gran demanda de coches baratos, allá hay una gran oferta, no hay manera de pagar que entren esos coches aquí a México, y bueno, pues yo siguiendo este símil creo que debería regularizarse y legalizarse. […] Es mejor saber quiénes tienen esos coches, en dónde están, que paguen un poco de impuestos y desde luego, la parte política pues todos los gobiernos hablan de regularizar”, añadió.

