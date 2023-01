Por caso de agresión habrá mayor vigilancia en primaria General Vicente Guerrero

Tijuana, B.C.- Después de manifestarse y cerrar el plantel para exigir atención por el caso de un estudiante que agredió a otro con un cuchillo, madres de familia de la primaria General Vicente Guerrero lograron que la secretaría estatal de Educación (SE) vigile la actuación del director, profesores y resto de la comunidad escolar.

La señora ‘Marifer’ había denunciado ante la dependencia las agresiones que sufrió su hijo el año pasado y lo que va de este enero, sin recibir una respuesta que le garantizara la seguridad del menor, quien actualmente recibe terapia sicológica de parte de la Fiscalía General del Estado.

Después de una reunión con las autoridades de la SE a los padres se les informó que el alumno agresor continuará sus clases por internet y recibirá atención sicológica.

Me comentan que está tomando clases En Línea para que sus papás tengan la disposición de llevarlo a su terapia por parte del DIF y lo que requiera, también se le canalizó a un programa juvenil. La verdad estamos muy contentas de que el niño esté recibiendo toda la atención que pedía a gritos”, dijo ‘Marifer’.

Aseguró que la SE a partir de este martes implementará un protocolo de seguridad escolar con el propósito de erradicar la violencia entre los alumnos, además los padres de familia recibirán los talles de Escuela para Padres.

Bullying escolar

‘Marifer’ consideró que esta nueva atención permitirá mejorar el entorno social, pues la mayor parte de la población pertenece a familias disfuncionales o viven en zonas conflictivas de la colonia Mariano Matamoros.

“Cero tolerancia al bullying, es decir, si a mi niño me lo vuelven a agredir, los protocolos serán diferentes y se les va a dar muchísima más importancia de la que le daban. Ya se están capacitando a los maestros para esta clase de situaciones, lo cual me parece triste que no se les estuviera capacitando desde un principio, pero ya se están haciéndolo”, señaló.

Asimismo, ‘Marifer’ propuso a las mamás y papás enseñar a sus hijas o hijos a escribir reportes de las agresiones físicas y verbales, los cuales deberán ser firmados por los profesores y director con el propósito de que las víctimas vayan recaudando evidencias al momento de denunciar.

“No queremos que ninguna agresión se vuelva a repetir. También queremos comentarles a los papás que enseñen a sus hijos a escribir sus quejas y que la maestra las firme”, sostuvo.