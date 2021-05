Personas que cumplan 50 en 2021 podrán vacunarse, insiste Salud

Tijuana, BC.- El secretario de Salud del Estado, Alonso Pérez Rico, insistió que las personas que cumplen 50 años este 2021, podrán ir a vacunarse sin ningún problema.

“Si este año usted cumple 50, este año, porque he tenido gente que viene y me dice este año cumplo 49… no, si este año cumple 50 años lo vamos a vacunar sin ningún problema”, declaró en la transmisión en vivo.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Para el resto de la población, comentó que durante las próximas semanas iniciarán con otros grupos de ciudadanos para aplicarles el biológico.

Más de 250 mil mayores de 60 vacunados

Hasta la fecha se han vacunado 260 mil 920 adultos mayores de 60 años con una dosis y 235 mil 894 con el esquema completo.

Al día de hoy Baja California cuenta con 65 mil 70 vacunas para aplicar a adultos mayores y personas de 50 a 59 años de edad.

Los puntos de vacunación en Tijuana son UABC que recibirá personas hasta las ocho de la noche, preparatoria Lázaro Cárdenas, el nuevo Centro de Gobierno y una brigada itinerante que visitará asilos en este municipio.

Módulos de vacunación

En Ensenada los puntos son Maneadero y la Jurisdicción Sanitaria Ensenada, es este segundo punto solo a personal médico.

Mientras que en San Quintín están aplicando la vacuna en Lázaro Cárdenas y Vicente Guerrero.

En el caso de Mexicali es en Plaza Cachanilla, Plaza Sendero y Cobach Plantel Baja California.