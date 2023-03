Padres de familia recurren a aplicaciones de localización para proteger a los estudiantes

Tijuana BC.- Cada vez es más frecuente el uso de las tecnologías para vigilar la seguridad de los estudiantes, padres de familia manifiestan el temor de que sus hijos no regresen a casa, por lo que han adoptado métodos como las aplicaciones de localización en tiempo real para sentirse tranquilos.

“Mi hija tiene una aplicación y todo el tiempo nos está mandando dónde se ubica en tiempo real, es muy preocupante y angustiante la situación en la ciudad, me causa impotencia enterarme todos los días de secuestros y de niñas perdidas, por eso la cuidamos”, dijo María Isabel Ramírez, quien tiene una hija de 19 años.

Otras de las medidas preventivas que le da a su hija es estar atenta de no irse a sitios con poca afluencia de gente, y que si se siente en peligro, se resguarde en algún establecimiento para que pueda llamar por teléfono a sus padres.

Estoy al pendiente de ella por una aplicación en el teléfono, cuando veo que se va por otra ruta a la que normalmente transita le marco para saber si hay algún problema, a ella no le molesta ni se siente vigilada, se siente segura de que la esté cuidando, se da cuenta de la inseguridad que hay”

Apuntó Mireya Cruz, mamá de una adolescente de 17 años.

Métodos de seguridad

Asimismo, comentó que aplicaciones como la ya mencionada o que los menores compartan su ubicación y con quién están, funciona para conocer los lugares que frecuenta y quienes son sus amigos, esto con la intención de prevenir al menor o que suceda alguna situación.

“Yo tengo un hijo de 15 años, va en la secundaria, siempre le digo que tiene que ir de la escuela a la casa, nunca a otro sitio, una ya no sabe qué pueda pasar y más a ellos que son niños, le digo que me mandé mensaje cuando llega a la escuela, cuando toma el taxi y al llegar a la casa, así me siento más tranquila”, señaló Claudia Hernández.

En el caso de los niños pequeños que no saben utilizar teléfonos o no pueden llevarlos a las escuelas, como es el caso de la madre de familia, Norma Ramos, manifestó que es importante explicarle a los menores los peligros a los que son expuestos en la calle y en la escuela.

“Le digo que no debe de hablar con extraños, solo con la maestra y sus compañeros, y que me comente todo lo que ella vea mal, hay que creerle siempre a los niños y que ellos crezcan consientes de la realidad en la que vivimos”, agregó.