Organizan kermés en Tijuana para apoyar a la pequeña Desiré

Tijuana, BC.- Desiré es una pequeña de nacionalidad italiana que a sus 12 años, se encuentra en estado vegetativo, una pesadilla para su familia que vive esta situación desde hace 12 meses, cuando comenzó a tener complicaciones de salud.

Desy, como la llaman de cariño, sobrevivió a neumonía, convulsiones, tuberculosis, cinco cirugías en el cerebro, tres estados de coma inducido y un paro cardiaco.

"Ver a mi hija así, es un dolor tan profundo, la miro y no puedo creerlo, siento que se me viene el mundo encima, es como un túnel oscuro donde no encuentras la luz", así describe Daniela Bianchi, el sentimiento de ver enferma a su hija Desiré.

Secuelas de las enfermedades

"Si yo te leo lo que dice el diagnostico de mi hija, ella no debería de estar así, porque hasta la neuróloga nos lo dijo, una meningitis o una tuberculosis no deja a un estado vegetativo, sí te puede dejar secuelas, pero no así", explicó.

"Estas fueron no secuelas de su enfermedad, sino de todas las veces que ha desaturado porque le dio como 3 veces neumonía en el hospital por las bacterias que le llaman intrahospitalarias. Lo digo porque en la clínica nunca tuvieron el cuidado de ponerla en un cuarto aislado, solo paso una vez, en cuanto pudieron la subieron a un cuarto, pero esto provocó su situación", señaló Bianchi.

Los gastos son muchos y al tener que cuidar a su hija las 24 horas, ha perdido empleos y se ayuda con ventas de maquillaje que realiza por medio de la red social de Facebook y por donaciones de familiares, amigos y personas de buen corazón, que sin conocerlas les dan la mano.

Lo que ella ocupa son muchas cosas, las bolsitas para la comida, porque ella come por medio de una sonda, jeringas de 10 y de 20 porque por cada medicamento y son muchos, hay que utilizar jeringas nuevas y también parece tontería pero también cuestan, las sondas para aspirar, son sondas de tráquea y de boca y nariz", dijo.

Kermés para ayudar a Desiré

Para ayudar con los gastos organizan una kermés, que se realizará este próximo domingo 14 de noviembre, en la gasolinera Macroplaza a un costado de Carl’s Jr.

Habrá imitadores de artistas, comida y botargas, todo lo recaudado será en beneficio de la pequeña Desiré.

"Ojala nos puedan acompañar de verdad, ya sea donando, comprando un pedazo de pizza, agua fresca, y disfrutando del show porque va a haber animación, va a haber imitadores y muchas botargas, pueden llevar niños, es al aire libre", pidió Daniela Bianchi.