Pequeña italiana lucha por su vida en Tijuana

Tijuana, BC.- Con una sonrisa enorme y ojos grandes, así es la pequeña Desire, una niña de apenas 11 años de nacionalidad Italiana. Desde el año pasado su vida pende de un hilo tras ser diagnosticada con hidrocefalia, una acumulación de líquido en las cavidades del cerebro.

“No puedo explicarte qué siento porque, no estás preparado nunca para una enfermedad de un hijo, y cuando ya está bien de una cosa, sale otra, es una tortura ver a tu hija así y ser impotente, no poder hacer nada”, narró Daniela Bianchi, madre de Desire.

Los médicos ya la habían dado de alta, pero a los días recayó, esto de acuerdo con el testimonio de la madre, fue a consecuencia de un procedimiento mal hecho en una de sus cirugías. Por lo que tuvo que ser trasladada a Mexicali, donde lograron darle otra esperanza de vida, pero fue internada nuevamente, ahora en Hospital General Regional 1 del IMSS en Tijuana.

El problema del dinero

Es muy feo, no me importa si tengo que pelear, yo ya no quiero ver a mi hija así, porque sí se puede salvar, el maldito dinero siempre está en el medio”, aseguró.

Daniela expuso que el consulado italiano en Tijuana no le ha ayudado en nada, que al contrario, y en cambio el consulado mexicano en Italia le ayudó para conseguir el acta de nacimiento apostillada que se le solicitaba en México para recibir la doble ciudadanía.

“Yo le escribí un mensaje al consulado Italiano y les dije que era muy feo que teniendo tanto dinero ellos, no puedan ayudar a una niña de 11 años, yo sé que es mucho dinero lo que me piden, pero yo creo que no hay mucho dinero comparado con la vida de mi hija”, describió.

Será trasladada a Estados Unidos

Su madre desconsolada pide ayuda nuevamente y esta vez para trasladarla a Estados Unidos donde un hospital ofreció hacer la cirugía, pero para esto se necesitan 221 mil dólares. La cirugía dice que le explicaron que también la pueden hacer en Ciudad de México pero no se tienen los recursos necesarios para el traslado.

“Ocupamos un tercer nivel para mi niña, un tercer nivel que nomás hay en Guadalajara y en la Ciudad de México. Muchos me dicen ‘no te quejes porque es IMSS, vete a un hospital de paga’ y pues no tengo dinero, si yo estuviera créeme que mi niña no estuviera muriendo aquí”, apuntó.

Fotos: Roberto Delgado

“Toda la gente que me critica y dice ‘vete a tu país’ y pues a mi país no me voy porque tengo hijos y esposo mexicano y además mi hija no puede ser trasladada a mi país por el estado crítico en el que se encuentra”, explicó.

Si deseas ayudar puedes hacer un depósito al número de cuenta BBVA: 4152313678184933