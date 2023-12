Necesita Tijuana alguien que la quiera: Erik Morales

Tijuana, BC.- Para Érik "El Terrible" Morales Elvira, Tijuana necesita una persona que ame la ciudad y que realmente la quiera sacar adelante, resolviendo los problemas que enfrenta como es la inseguridad.

En entrevista con Grupo Healy, dijo que los problemas de la ciudad son conocidos por lo que se requiere una persona que esté dispuesta a trabajar por el municipio, y consideró que él es una opción para hacerlo. Por eso no dudo en rodearse de personas que han dado resultados, especialmente en materia de seguridad, en este caso el teniente Julián Leyzaola, quien ya dio resultados en su momento.

Aseguró que en su persona, los tijuanenses podrán encontrar a un hombre que le gusta trabajar, con disciplina y con metas fijas a cumplir.

¿CUÁL FUE TU MAYOR SATISFACCIÓN AL LIDERAR EL INSTITUTO DEL DEPORTE DE BAJA CALIFORNIA?

Mi mayor satisfacción debo decirte que no tiene nada que ver con lo hice, más bien tuvo que ver con el acercamiento a los grandes deportistas, en este caso a los bajacalifornianos que están en la selección nacional y que van con miras a juegos olímpicos, y en el trabajo lograr que el instituto tenga preparatoria, darles una continuidad a los jóvenes para que sigan haciendo la labor deportiva junto con lo académico, eso fue un gran logro, apoyar al deporte adaptado, que fuera a los nacionales de una manera diferente con todo un equipo multidisciplinario, bien uniformados, con apoyo, respaldo de toda la gente, igual deporte popular, igual deporte indígena

¿CAMBIÓ TU PERSPECTIVA DEL DEPORTE EN EL ESTADO?

No, siempre lo he visto igual, para mi el deporte no cambia, no porque esté de un lado u otro, lógicamente cuando llegas hay cosas de la administración pues te limitan un poco, te hacen que las cosas sean un poco más lentas, más difíciles de hacer y lograr los objetivos, pero tener claro hacia donde quieres ir no cambia tu forma de ver las cosas, es suficiente para ir en busca de ello y eventualmente lograrlo. Nosotros sin dejar el desarrollo ni el alto nivel que es lo que se maneja en el instituto pudimos apoyar al deporte popular que eso es importante.

¿SIENTES QUE ALGO QUEDÓ PENDIENTE EN EL DEPORTE?

Siempre hay muchas cosas que hacer, hay que ponerle un poquito a la infraestructura, renovarla, cuando ya sabíamos que estábamos por llegar, estábamos viendo el presupuesto, ver si le entrábamos a la pista porque estaba muy lastimada, entonces prácticamente entrando el año tienen que tomar en cuenta que se puede hacer con la pista para mejorar, se tiene que hacer un trabajo muy grande porque está muy lastimada.

¿QUIÉN SERÁ EL ENCARGADO AHORA QUE SALISTE?

Ahorita se quedó a cargo Carlos King, el director de Alto Nivel, pero será una decisión de nuestra gobernadora que en días próximos o cuando lo vea conveniente tomará una decisión de quien pueda ser el siguiente director del Deporte de Baja California.

¿EN QUÉ TE ENFOCARÁS DURANTE LAS PRÓXIMAS SEMANAS RESPECTO A TU ASPIRACIÓN?

Hay muchas cosas que hacer, hay que platicar con mucha gente, pues al interior del partido hay que también hacer promoción o información, la información que se mueve ahí, hay cosas que hacer, hay que trabajar dentro del partido.

¿QUÉ OPINIÓN TIENES DE LA CONTIENDA A NIVEL FEDERAL, COMO VES A LOS TRES ASPIRANTES A LA PRESIDENCIA?

Son tres opciones, pero nosotros estamos con la 4T y estamos completamente seguros que Claudia Sheinbaum es una gran candidata, es una persona que ya lo demostró en la Ciudad de México, tiene mucha claridad con lo que se busca, seguir construyendo la cuarta transformación, entonces yo la veo bien, es una mujer que tiene liderazgo, comprometida, trabajadora y que no es nueva en el asunto, tiene muchos años en la lucha por la transformación de México, así que va hacer un digno trabajo.

¿CUÁL HA SIDO TU RELACIÓN CON EL PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR Y CÓMO VES SU TRABAJO?

Ha hecho un trabajo excepcional, grandioso, apoyar las causas reales, de ahí se desprenden un sin número de problemas, es bastante agradable saber que apoya a quien más lo necesita, y que tiene como prioridad, primero los pobres, el pensar en ellos, las becas de los jóvenes, construyendo un futuro, buscar que estos jóvenes tengan opciones para estudiar.

¿FUE DIFÍCIL CONVENCER AL TENIENTE JULIÁN LEYZAOLA DE SUMARSE A TU PROYECTO, DADO QUE ÉL HA BUSCADO SER EL ALCALDE DE TIJUANA, INCLUSO CONTRA MORENA? ¿POR QUÉ INCLUIRLO?

Creo que el teniente es un referente muy grande para la seguridad de Tijuana, en el pasado ya lo hizo, trabajo, conoce, es una persona que se dedica al tema de seguridad, también trabajó en Ciudad Juárez, y es un señor que tiene disciplina, tiene una formación de temas de seguridad, así que como no puedes pensar en cuidar tu ciudad teniendo una persona respetada, admirada por muchos y que ha dado resultados.

LA INSEGURIDAD SIGUE SIENDO UNO DE LOS PRINCIPALES PENDIENTES DE LA CIUDAD ¿QUÉ CREES QUE HA FALTADO?

Tijuana es una ciudad que está conformada por muchos migrantes y tienen diferentes necesidades, la gente cuando llega aquí la ve como una tierra de oportunidades, buscando un mejor porvenir, pero también hay gente que si viene a hacer sus actividades, en este sentido, nuestro amigo el teniente tiene muy claro esos puntos, cómo funciona y hay que atenderlo.

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES NECESIDADES DE TIJUANA?

Son básicas, no tienes que ser adivino, ni tampoco decir que vas a descubrir el hilo negro, yo creo que Tijuana lo que necesita y lo que requiere es gente que ame Tijuana, que quiera a Tijuana, que trabaje por Tijuana, de una manera honrada, ordenada y todo se va dar. Lo único que necesita Tijuana es realmente quien trabaje por ella.

¿QUÉ TE MOTIVA A QUERER SER EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TIJUANA?

Yo siempre he representado a Tijuana a lo largo de toda mi carrera, algo que me llenaba de orgullo era que en mi anuncio dijera de la Zona Norte, y tiene que ver con muchos sentidos, de donde yo soy la Zona Norte es un lugar muy conflictivo, un lugar difícil, un lugar donde la gente no cree que pueda salir algo bueno de ahí. Yo he crecido con mucho amor y hoy veo que tengo muchas necesidades y creo que le puedo regresar mucho de lo mucho que me ha dado.

¿POR QUÉ TE CONSIDERAS LA MEJOR OPCIÓN?

Yo creo que soy el más perseverante, creo que soy el que tiene la claridad con lo que busca, soy el que ha estado en la parte más alta y siempre me he sabido controlar, no me ha mareado el triunfo, me gusta el trabajo, tengo disciplina, tengo claridad con lo que busco y lo que creó la ciudad necesita. No se si soy mejor que los demás, pero si se que todos los días trato de ser mejor yo mismo.

¿CONFÍAS EN LOS PROCESOS INTERNOS DE MORENA? ¿ACEPTARÁS LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA?

Como buen deportista estamos acostumbrados a ganar y perder, sabemos que muchas veces no depende de uno los resultados, hay muchos factores para que un triunfo se de, en mi deporte pasa lo mismo, una cosa es lo que los jueces creen, una cosa es lo que la gente piensa y otra cosa es lo que la televisión cree, entonces siempre que te bajas del ring, la decisión que den arriba nadie la va cambiar, lo único que tienes que saber es saber perder. Tendremos que aceptar, además es un compromiso que se hace con el partido que aceptarás los resultados.