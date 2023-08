Monserrat Caballero beneficia a más de 11 mil 500 tijuanenses con obra de pavimentación en delegación La Presa ALR

Tijuana, B.C.- La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, cumplió con la comunidad de la colonia Colas del Matamoros y este lunes encabezó la inauguración de la calle Sinaloa, pavimentada con concreto hidráulico, a través de recurso federal del Ramo 23.

La pavimentación de la calle Sinaloa en la colonia Colas del Matamoros de la Delegación La Presa Abelardo L. Rodríguez, es una demanda ciudadana desde hace más de 30 años y que ahora es una realidad, al ser atendida por el XXIV Ayuntamiento.

Se entiende que después de 30 años que no se les había escuchado ya hay ciudadanos que no creen, por eso venimos a estas obras, porque sabemos que si no lo hacíamos nosotros, nadie lo iba a hacer, hay quienes no entienden nuestra manera de vivir, a base de trabajo de ilusión y de esfuerzo que durante 30 años no cesó al pedir y pedir esta calle, 30 años de gobiernos que hicieron oídos sordos", expresó Caballero Ramírez.