Módulo de vacunación contra Covid-19 de El Trompo registró proceso ágil

Tijuana, BC.- Poca afluencia y un proceso ágil se registraron en el primer día de vacunación en el punto ubicado en el Museo Interactivo El Trompo, ubicado en la tercera etapa del Río Tijuana.

Con el inicio de la vacunación a las personas de 18 y mayores, el Audiorama de El Trompo fue uno de los sitios adecuados para aplicar la dosis de la vacuna “Johnson & Johnson”.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Desde las 6:00 horas, personas llegaron a las instalaciones y pese a que se tuvieron filas que se extendieron hasta el Parque Morelos, en el bulevar Insurgentes, los tiempos de espera fueron, como máximo, de dos horas.

Nosotros hicimos estuvieron desde las siete de la mañana, pasamos rápido; solamente fue el piquete y lo mejor es sentirse protegido”, comentó Laura Garibay tras recibir la dosis.

Para cruzar a Estados Unidos

Para otras de las personas, el contar con la vacuna representó la oportunidad de cruzar a Estados Unidos tan pronto se terminen las restricciones.

“Estoy emocionada porque ya voy a poder cruzar; aconsejo a la gente que se anime a la inmunización, es como cualquier otra vacuna y, si no creen en las vacunas, van a estar más seguros por las personas que si nos vamos a vacunar”, explicó Valeria Ruiz.

Si bien hay ciudadanos que han optado por no vacunarse, personas como Janeth Rodríguez lo hicieron por su seguridad y la de sus seres queridos.

“Yo, sinceramente, lo hice por mi salud y para cuidar a mi familia más que nadie, lo hice por decisión propia”, dijo.

Reacciones secundarias

Rodolfo Santiago, otra de las personas que acudió al punto de vacunación en El Trompo, explicó que escuchó diferentes comentarios por parte de conocidos sobre presuntas reacciones secundarias, sin embargo, no dudó en aplicársela.

“Todo muy bien, el tiempo de espera un poquito tardado, pero queremos la vacunas; hay mucha gente que a mi me hacía el comentario de que no se quería vacunar porque se le aflojaban los dientes, que porque se iban a sentir mal, pero mi mamá se vacunó y no sintió nada, yo ya me vacuné y no sentí nada”, mencionó.

| Abdiel Ortega

Después de recibir la dosis, Jesús Alexandro manifestó que vacunarse no es un beneficio, sino una responsabilidad.

“Creo que es lo correcto porque es lo que tenemos que hacer como personas responsable con la sociedad y consigo mismo, para cuidarse y la familia, por eso es que lo hago”, apuntó.