Marketing digital potencializa al turismo de salud en Tijuana

Tijuana BC.- Saber posicionarse correctamente en Internet utilizando un conjunto de plataformas es clave para los profesionales de la salud y que de esa manera sus servicios atraigan a más personas, expresó Christopher Sustaita, director general de Swing Media Marketing.

El especialista en mercadotecnia refirió que el crecimiento del turismo médico en la región ha traído consigo nuevas formas de hacer publicidad y de que los médicos de distintas especialidades cambien la manera tradicional de anunciarse.

“Tengo 7 años trabajando en el área médica y vemos que los pacientes que llegan vienen de varios lugares de Estados Unidos y no sólo de California.

Christopher Sustaita, director general de Swing Media Marketing. Foto: Cortesía

Búsqueda en Internet y redes sociales

Llegan porque muchas veces buscan en Google, Facebook, Yelp y otras redes sociales como Instagram; los reviews son muy buenos porque la gente sin conocerte confían en ti porque otra gente los valida.

Y los doctores que no están en internet no están en el juego; me doy cuenta de que muchos doctores de la franja fronteriza apenas empiezan a tener páginas web; muchos doctores piensan que con tener una cuenta de Facebook o invertir en una pauta es suficiente”, manifestó.

Refirió que uno de los obstáculos para tener éxito en la publicidad digital es que los médicos no legitiman el concepto de pacientes de Estados Unidos y lo que publican lo hacen en español creyendo que con el solo hecho de tener una página web van a llegar a más gente cuando tener una página en inglés es clave.

Hizo mención de que los pacientes del país vecino voltean a ver a México como una opción real para hacerse distintos tratamientos como cirugías plásticas, bariátricas o dentales y confían en los médicos que sin conocerlos se posicionan correctamente en internet.