Experimenta Tijuana ''Boom'' de proyectos de acompañamiento médico

Tijuana BC.- La pandemia logró detonar una serie de proyectos relacionados al turismo de salud, debido a que extranjeros comenzaron a buscar servicios médicos fuera de su país, lo que ha propiciado que Tijuana se convierta en la elección principal.

Así lo destacó Melissa Ruiz, presidenta de la plataforma Better than Ever, la cual ofrece un servicio de atención y acompañamiento a quienes desean realizarse algún procedimiento médico.

Contamos con un servicio de medical concierge. Trabajamos con 12 cirujanos plásticos certificados, cuatro médicos bariatras, una clínica de medicina regenerativa y una clínica de fertilidad, donde los pacientes que nos buscan vienen de Estados Unidos, en su gran mayoría"

Apuntó.

Esta plataforma, dijo, logró despuntar a raíz de la pandemia debido a que extranjeros necesitaban de servicios médicos, además que, en el caso de los norteamericanos, recibieron apoyos económicos por parte de su gobierno.

A cargo del procedimiento

"Como parte de nuestro servicio nos hacemos cargo de su procedimiento, desde la elección del médico que lo atenderá, hasta el transporte, hospedaje y recuperación. La mayoría nos buscan por recomendación de quienes ya se han atendido con nosotros, ya que lo que más les preocupa es el médico", comentó Melissa Ruiz.

De ahí que los servicios de acompañamiento como Better than Ever han sido un nicho de oportunidad para inversionistas, pues los pacientes requieren de certeza.

"Para que tengan confianza se les muestran las certificaciones y experiencia de los médicos, así como las instalaciones donde serán atendidos, además que se les remarca que tendrán acompañamiento en todo su proceso, lo cual les genera mayor tranquilidad", subrayó la empresaria.

Pacientes en Tijuana

Este tipo de servicios han incentivado aún más la llegada de pacientes a Tijuana, afirmó, la cual experimenta un auge de turismo de salud en los últimos años.

"Lejos de afectar, la pandemia hizo que se reactivaran proyectos de hospitales y por eso vemos un importante crecimiento en la ciudad, por lo que no tengo duda de que Tijuana se perfila como la capital de turismo médico por excelencia", finalizó. Para mayor información puede acceder a la página www.betterthanever.care.