Madres forman grupo Locas por el Baile

Tijuana BC.- El baile es la vitamina diaria para un grupo de madres que acuden al Parque Azteca de Playas de Tijuana, en donde agarran energía para soportar el estrés de llevar un hogar.

Pertenecen al grupo Locas por el Baile, en donde encuentran diversión, amor y sobre todo comprensión y consejos para la crianza de sus hijas e hijos.

La instructora Yadira Ramos, de 35 años, dijo que el colectivo permite a las mamás ser amigas y tener una vida social, la cual en ocasiones pierden por dedicarse a la familia por completo.

Es solamente una hora, pero en esa hora tenemos millones de beneficios, uno de los últimos beneficios es la pérdida de peso. Antes de ese, la gente que está alrededor de nuestras casas se da cuenta de nuestro buen estado de ánimo, vemos la vida de una manera positiva”

Destacó.

Encargado del ritmo

Desde hace 8 años Locas por el Baile es el encargado de poner la cumbia, salsa, zumba y otros ritmos que ponen de buenas a las mamás en las mañanas.

“Es algo fundamental, para mí es algo como bañarte, comer, dormir, es algo necesario que todavía deberíamos realizar una hora de actividad física”, dijo Ramos.

Nidia González, de 46 años, expresó que con Locas por el Baile encontró a otras madres como ella que buscan distraerse.

“Yo siempre he sido muy alegre, pero antes me sentía sola, no tenía con quién llegar en las mañanas ni con quién divertirme”, recordó.

Compartir experiencias

Platicó que a sus 46 años y siendo madre de una niña de 14 años y un joven de 17 años es importante conocer a otras madres para entre ellas darse consejos sobre cómo tener paciencia con los hijos e hijas.

González comentó que lo que más les preocupa como mamás es cómo motivarlos y guiarlos para que tomen buenas decisiones respecto a su futuro.

“Lo más difícil de ser mamá yo diría que pensar en el futuro siempre, guiarnos en lo que queremos como meta para nuestros hijos para cuando sean personas ya grandes”, dijo.