Logra regresar mexicano a Estados Unidos que sirvió al ejército

Tijuana, B.C.-El mexicano Alejandro Murillo, deportado y ex militar del Ejército de Estados Unidos, retornó a Phoenix, Arizona, en donde se reencontró con sus familiares, entre ellos su madre, a quien no vestía desde hace una década.

De acuerdo a la asociación Deporting US Military Veterans, en los últimos meses han ayudado a siete de los suyos y actualmente revisan el caso de 200 veteranos.

Murillo lo hizo en el mejor momento, dijo, pues su mamá se encuentra hospitalizada en estado delicado y deseaba tenerlo a su lado.

Primero se sorprendió porque no sabía que entraría al hospital. No la quise asustar porque su salud está frágil, pero sí le dio mucha, mucha, alegría. Le subió mucha la energía al verme ahí con ella y ahora se siente con ganas de empezar su terapia física”, platicó Murillo, de 44 años.

Te puede interesar: Veterano deportado de Nicaragua regresa a Estados Unidos

Relató que de 1996 a 2000 fue mecánico de aviones de las fuerzas armadas estadounidenses, tiempo en el cual viajó a Israel, Arabia, Francia y otras partes del mundo.

Sin embargo, en 2011 en Phoenix fue encarcelado en una institución federal por poseer droga llamada cannabis, que en ese momento era ilegal.

En Rosarito inició el trámite

Ahí estuvo tres años privado de su libertad y fue deportado a Tijuana, en donde se encontró con varios veteranos de la Unión Americana.

“Nunca pensé que me iban a deportar”, expresó el veterano, quien aprovechó el mensaje del Presidente Joe Biden permitir el retorno de los deportados que fueron parte del ejército.

Te puede interesar: Homicidios Tijuana: Acumula abril 48 muertes

En Rosarito, junto con siete de sus colegas, inició el trámite legal hasta que después de seis meses le confirmaron su retorno.

“Es algo que sí sirve traer a nuestros veteranos a casa, sí vale la pena y es lo justo”, sostuvo Alejandro Murillo mientras abraza a su madre.

A casi una semana del reencuentro, reconoció sentirse desorientado en el territorio norteamericano, en donde buscará empleo y recuperar el tiempo alejado de sus seres queridos, pero con la firme convicción de ayudar a otros deportados.

Te puede interesar: Vacuna contra Covid-19: Hospital General Tijuana habilita módulo este lunes

“Me siento un poco desorientado, me siento separado de México pero al mismo tiempo me siento separado de Estados Unidos. No lo puedo creer”, comentó.