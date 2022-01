Llega a Cetys Universidad la cuarta generación del MBA triple grado

Tijuana, BC.- Directivos de Cetys Universidad dan la bienvenida al Campus Internacional Ensenada a los estudiantes que forman parte de la cuarta generación del Triple Grado del MBA, programa dirigido por la Cetys Graduate School of Business (GSB), quienes tomarán clase en la institución por un periodo de tres meses.

Este programa, que inició en el 2019 gracias a la visión y a la apuesta por la innovación educativa de University of Applied Sciences Upper Austria, Providence University, Taiwan y Cetys Universidad, hoy se consolida con la cuarta generación de estudiantes, así lo expresó Mónica López Sieben, Directora de Cetys Graduate School of Business (GSB).

“Esta cuarta generación está integrada por trece estudiantes provenientes de Austria, Taiwán, Alemania y México, dispuestos a tener verdaderas experiencias internacionales con estancias en México, Austria y Taiwán, que les aportan una perspectiva global e intercultural”, señaló Mónica López.

Desarrollo profesional

Además, Mónica López enfatizó que además de la interacción multicultural, y por supuesto los tres grados, este programa aporta a los estudiantes la posibilidad de desarrollarse profesionalmente en un ambiente internacional en un futuro, así como de desarrollar emprendimientos en equipo.

Tim Steinrötter, originario de Alemania y estudiante en Austria, decidió participar en este programa porque desea convertirse en un alto directivo en una empresa internacional. “Estudiar este programa me permitirá desarrollar muchas habilidades, así como competencias interculturales; además de que quiero estudiar otros idiomas, quiero saber más sobre México y su cultura”.

Por otro lado, Priscila Téllez, originaria de Tijuana, México, tiene como objetivo emprender en México tomando como base el conocimiento, las herramientas y habilidades interculturales que este programa le aporta. “Considero que es muy importante conocer otras culturas, esto nos abre el panorama para afrontar nuevos retos”.

Ensenada, primer destino

El Campus Internacional Ensenada del Sistema Cetys Universidad es el primer destino de los trece estudiantes, posteriormente estarán otros tres meses en Taiwán y finalmente en Austria. Para inicios del 2021 volverán a sus universidades de origen donde realizarán sus proyectos de aplicación, los cuales deberán tener un impacto a nivel local, pero con una visión global.

El programa de MBA Triple Grado tiene una duración de dos años, al término de éstos, los estudiantes obtienen los grados de Master in Global Sales and Marketing, por parte de University of Applied Sciences Upper Austria; Global Master in Business Administration, por parte de Providence University, Taiwan; y la Maestría en Administración y Negocios de Cetys Universidad.

Uno de los compromisos más grandes de Cetys Universidad es la Internacionalización, a través de la cual se busca ofrecer una formación de calidad con competitividad global, y es el Campus Ensenada el emblema de la internacionalización de la Institución, el cual cuenta con ubicación estratégica y alianzas con muchos países que permiten realizar innovadores programas y recibir estudiantes de todas partes del mundo.