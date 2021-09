Le quitan lugar a candidato regidor LGBT+ de regiduría otorgada por el IEEBC

Tijuana BC.- Al candidato regidor LGBT+ por la coalición “Va por Tijuana”, Ismael Estrada Maldonado, le correspondía una de las tres regidurías que el IEEBC designó al PAN, sin embargo, el espacio le fue otorgado a una mujer.



Razón por la que considera que sus derechos políticos fueron violentados y ante este escenario impugnará la decisión del Instituto Estatal Electoral de Baja California ante el Tribunal Electoral de Baja California.

Advirtió que en caso de obtener una respuesta negativa acudirá a la última instancia que es la Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Sala Regional Guadalajara.

Lo que me dicen los abogados es que no hay un precedente, esto es nuevo en el caso de las acciones afirmativas, no hay un precedente en el país en el que se haya discutido por ejemplo si la paridad de genero esta por encima de una acción afirmativa como es mi caso”