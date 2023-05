'La reina de los showrooms' busca inspirar a otros en su paso por 'Survivor México'

Tijuana, BC.- Bibiana Caloca es una mujer, madre de familia y emprendedora bajacaliforniana que hoy se enfrenta a un reto muy grande, representando al Estado en el programa de televisión “Survivor México”.

"Hice casting en la Ciudad de México porque en Tijuana ya había pasado, así que hasta allá fui y había mucha gente haciendo fila, fui la participante número 5 mil 150", recordó Bibiana.

La emprendedora de la marca “Soy Feliz” narró que para poder ser seleccionada tuvo que someterse a pruebas físicas de resistencia y médicas.

"Hubo pruebas físicas, pruebas médicas y fui seleccionada. La verdad es un proyecto que a mí me reta como persona, es algo que busqué y que realmente me va a probar a mí como ser humano, voy a crecer bastante y para mí va a ser un honor ser inspiración para muchas mujeres que son madres de familia, emprendedoras y que realmente aman lo que hacen", dijo.

Bibi es conocida en el Estado por ser la primera mujer mexicana en hacer un “Showroom”, también conocidos como colectivos, los cuales ayudan a que los emprendedores tengan mayor exposición de sus productos y actualmente ella cuenta con más de cinco de estos en México.

"Me siento especial, me siento con mucha responsabilidad y más que nada sé que esto será una aventura, estoy entusiasmada, estoy súper contenta y voy a darlo todo", aseguró.

Survivor México se transmite a través de TV Azteca de lunes a jueves a las 20:30 (hora del centro).

Desde que abrí mi primera tienda lo he dado todo y esta vez no va a ser la excepción, pienso darlo todo y si puedo ser inspiración para que los tijuanenses, ensenadenses y toda la Baja se sienta orgulloso y que vayamos más allá de lo que tenemos, que sepan que siempre se puede hacer más, aquí está el claro ejemplo y me encantan los retos", concluyó Caloca.