Influencer tijuanense participará en la nueva temporada de 'Survivor México'

Tijuana, BC.- La influencer y emprendedora tijuanense Bibiana Caloca, conocida como “La reina de los showrooms” participará en el reality de TV Azteca “Survivor”.

A través de sus redes sociales, la emprendedora publicó una imagen en la que anuncia su participación en el programa, que se graba en la República Dominicana.

Dicen que si tus sueños no te asustan lo suficiente no son tan grandes y aquí estoy. Con el reto más loco que eh hecho, me reta en todos los sentidos ���� me voy a @survivormx !!! si estás leyendo esto es porque ya no tengo redes conmigo y estará alguien de mi entera confianza manejándolas y compartiendo todo el amor que me manden”, se lee en el mensaje.