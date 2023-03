8M: La reina de los ‘showrooms’ comparte su éxito

Tijuana, BC.- Inició hace ocho años en la sala de su casa con algunas opciones de marcas pequeñas y ahora posee la corona de la reina de los “showrooms” con 10 sucursales con hasta 80 personas colaborando en cada una de ellas en todo el País.

Bibiana Caloca ha construido poco a poco un proyecto que no ha estado libre de discriminación por ser mujer.

Por ello, llegar a la cima ha sido doblemente gratificante. Para Bibiana, “al lograrlo, las mujeres demuestran que sí pueden, pues suele ser más difícil que para los hombres”.

“Ha sido de demostrar que las mujeres podemos y a veces demostrarles que podemos más y hacer equipo con los hombres también, eso es algo que ayuda bastante, necesitamos tanto de los hombres como de las mujeres para crecer en este mundo”, contó Viviana.

Tras casi una década de luchar contra obstáculos como a veces ser subestimada como empresaria, la reina de los “showrooms” hace la doble labor de empresaria y motivadora de otras mujeres a confiar en sí mismas y emprender en serio.

Hay que enfocarse en lo bueno, en que la gente buena que te va a ayudar, y no en lo malo”, es uno de los consejos de Viviana. Y añadió: “Quien no la ha regado es porque no la ha intentado, si la riegas vas a salir más fuerte y es un logro, a veces echar a perder hay que verle lo bueno, de los fracasos va a salir algo bueno”.