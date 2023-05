Falta de apoyo de Conade obliga a atletas a abrir cuentas de OnlyFans, vender café y hacer otras actividades

CIUDAD DE MÉXICO-. Los atletas mexicanos han sufrido la reducción o eliminación de becas en los últimos años por parte de la Conade, por lo que han tenido que recurrir a otras actividades para sobrevivir y mantener el sueño de asistir a torneos próximos, como Juegos Olímpicos.

En el caso de los deportes acuáticos, los atletas mexicanos dejaron de recibir las becas económicas por parte de la Conade, debido a problemas entre World Aquatics y la Federación Mexicana de Natación.

Después de que Ana Gabriela Guevara les retiró las becas, Diego Balleza, clavadista mexicano que logró el cuarto lugar en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, encontró en OnlyFans la manera de obtener recursos.

"La razón primaria fue lo económico, saber que no tenía beca y dije 'a ver'. Me ha ido bien. Como en toda plataforma digital, es mantener a los suscriptores con publicaciones. Muchos saben del tema (problemática) y me apoyan. Están pendientes de mi carrera deportiva", platicó Balleza para EL UNIVERSAL.