Jóvenes tijuanenses inician año regalando alimentos a personas en condición de calle

Tijuana BC.- Jóvenes tijuanenses comienzan el año regalando alimentos a personas en condición de calle como una manera de agradecer lo que les brindó 2022.

“Es una manera de darle gracias a Dios por un año más que concluimos y comenzar otro con salud, es una forma de agradecer todo lo que nos dio este año”, dijo José Adrián, quien tuvo la iniciativa de la labor altruista.

El proyecto sin nombre conformado por José Adrián, Pablo Beltrán, Carlos Castelo y Nohemi Lara, lleva 5 años consecutivos regalando comida cada primero de enero a quienes más lo necesitan, entregando tortas, champurrado, avena y burritos.

A lo mejor no es mucha la ayuda que ofrecemos, pero hacemos lo que podemos al ver que la gente lo necesita, dar un taco que tal vez no muchos les brindan por miedo a que les hagan daño, no tenemos por qué juzgarlos de esa manera”