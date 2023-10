Jorge Ramos renuncia al PAN

TIJUANA, BC.- Luego de 30 años de militar en el PAN, el ex alcalde de Tijuana, Jorge Ramos Hernández dio a conocer que se retira de dicho instituto político al no compartir la visión y rumbo actual del partido.

"Siempre he hablado de frente y esta no será la excepción, me retiro del PAN agradecido con la militancia y el partido con quienes me la jugué haciendo equipo en las buenas y malas, mi ciclo en el PAN ha concluido y a diferencia de otras renuncias no me voy resentido ni golpeando por algún capricho o falta de propuestas para alguna posición, en honor a la verdad, respeto la visión y rumbo actual del partido, mas no lo comparto" informó en un comunicado.

Presentó su renuncia al PAN

Ramos Hernández presentó este día su renuncia al PAN y dijo que se va tan libre como llegó "libre llegue y libre me voy". Sin embargo ratificó que seguirá vigente en la política de manera libre e independiente.

No he acordado con ningún partido o candidato, posición o apoyo alguno, de mi persona a ellos, de llegar a suceder lo informaré de manera oportuna, clara y transparente como ha sido mi costumbre a lo largo de mi carrera", aseguró.

Procurando atender las necesidades y reclamos de la ciudad más allá de colores y siglas: "estaré atento en las demandas y necesidades de los tijuanenses, los bajacalifornianos y de los mexicanos sumando esfuerzos con proyectos políticos que busquen de manera genuina atender a la gente más allá de los partidos y las siglas, mi convicción y meta son los interéses del pueblo a ellos me debo y por ellos seguiré", concluyó.