Inicia transición de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos a los ayuntamientos

TIJUANA, BC.- Por instrucciones del Gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez, inició la transición de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos a los Ayuntamientos y para este fin se ha creado por disposición de la propia ley, una comisión especial presidida por titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), que integran además la Secretaría para el Manejo Saneamiento y Protección del Agua (Seproa), la Secretaría de Hacienda y los directores de los organismos del agua.

El Secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, afirmó que, al iniciar este proceso de transición de la Comisión Estatal de Servicios Públicos del Estado a los municipios, se concreta una decisión histórica, situación que por 30 años no cumplieron los gobiernos anteriores, y que estaba contemplada en la Constitución General de la República, de que los ayuntamientos administraran las comisiones del agua.

“Una vez más el gobernador Bonilla les cumple a los bajacalifornianos, fue una promesa de campaña; esta decisión significa que las comisiones ahora estarán administradas por los ayuntamientos, que pasarán a depender de ellos y esto hará que haya una mayor cercanía de la problemática municipal”, expresó.

Reparación de calles

Rodríguez Lozano dijo que un ejemplo claro es que hay ocasiones en que por una reparación de alguna tubería se abren hoyos en el pavimento y posteriormente no los tapan a tiempo porque en ocasiones las facultades de la comisión estatal del agua y del gobierno municipal se confunden y ahora no será así porque el Ayuntamiento será quien tendrá el control del tema, tanto de la introducción del agua, el drenaje y saneamiento, etc.

“No habrá burocracia como dijo un diputado, no se crearán nuevos organismos, son los mismos, que ahora simplemente tendrán como jefe a los ayuntamientos; estamos haciendo un gran esfuerzo y tendremos dos meses para hacer la transacción de manera ordenada como nos ordenó el Gobernador Bonilla”, dijo el Titular de la SGG.

Rodríguez Lozano confirmó que la transición iniciará en Mexicali porque es la más sencilla, toda vez que en Tijuana hay que definir los temas comunes con Rosarito y en Ensenada es la misma situación con San Quintín.

“Ya platiqué el día de hoy con la Presidenta Municipal de Mexicali Lupita Mora, para que sea la primera comisión que se me hace una persona muy comprometida y la semana que entra ya estaremos trabajando los equipos para hacer la transferencia; asimismo por instrucciones del Gobernador Jaime Bonilla me puse en contacto con la Presidenta Municipal electa de Mexicali, Norma Bustamante, he hablado con Darío Benítez, el presidente electo de Tecate, y con el Secretario de Gobierno de Tijuana, así estaremos en contacto con todos los alcaldes en las próximas horas”, comentó.

Comisión Especial Intersecretarial

Al final el Secretario General de Gobierno comentó que para este efecto se creó una Comisión Especial Intersecretarial, que tendrá como secretario técnico al Subsecretario de Gobierno, Luis Moreno Hernández, quien será el responsable de trabajar operativamente con todos los enlaces.

“Rápidamente esperamos estar ya anunciando que estamos haciendo la transferencia de las comisiones del agua a los ayuntamientos, esto hará que haya mayor eficacia y mayor responsabilidad y que los ciudadanos al final de cuentas se vean beneficiados, ya que los Ayuntamientos son por ley la autoridad más cercana al pueblo”, dijo Rodríguez Lozano.