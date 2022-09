Frustra a padres que no hay clases por falta de "profes" porque ya compraron útiles escolares

Tijuana, B.C.- Por la falta de maestros cientos de padres de familia atraviesan por una frustración debido a que sus hijos no han tenido clases a pesar de que ya compraron los uniformes y útiles escolares.

La señora Roberta Pérez García, mamá de dos alumnas del segundo grado de secundaria, expuso que gastó cinco mil pesos en la adquisición de las prendas escolares y una cantidad similar en cuadernos, mochilas y zapatos.

Sin embargo, sus hijas tendrán clases hasta nuevo aviso debido a que en la Secundaria Técnica 27, de la colonia Ricardo Flores Magón, no hay maestros en el grado mencionado del grupo E.

Sin información

Molesta expresó que esa problemática no se le informó, por lo que antes de iniciar este nuevo ciclo escolar 2022-2023 surtió la lista escolar.

Al igual que otros padres que atraviesan por la misma problemática, la señora Pérez García consideró que es injusto que la Secretaría de Educación de Baja California incumplan con las condiciones del regreso a clases, pues sus hijos serán afectados en sus aprendizajes y ya gastaron en los uniformes.

Ya me hicieron gastar en los uniformes y no son nada baratos. Todos los padres hicimos el esfuerzo para que ahorita nos salgan con que no habrá clases hasta nuevo aviso”, reclamó.

"¿Quién me ayuda a comprar el uniforme? Está muy caro. No puedo cambiar a mis hijas de escuela, no me puedo dar ese lujo", agregó.

Por su parte, el señor Manuel Morales, coincidió con Roberta, pues si decide cambiar a su hijo de escuela también tendría que tomar en cuenta los gastos del transporte público de ida y vuelta para su hijo y esposa, alimentación, entre otras necesidades.

“Sí lo hemos pensado, pero significa hacer más gastos, gastos de transporte, del uniforme que le vayan a pedir, son muchas cosas. En ese aspecto, tenemos que conseguir a maestros aquí, porque también ya hicimos las inscripciones, ya se compró el uniforme”, expresó.

Ambos padres destacaron que en la colonia Ricardo Flores Magón son pocas las secundarias que hay, entre ellas la Secundaria 26, en donde también existe la carencia de docentes.