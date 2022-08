Ayuntamiento clausura cuatro estacionamientos, dos de ellos en zona Este de Tijuana

Tijuana, BC.- El Ayuntamiento ha clausurado cuatro estacionamientos de centros comerciales por falta de permisos y en algunos casos por uso indebido del espacio, anunció el Director de Inspección y Verificación Municipal.

Adolfo García Dworak reveló que dos de estos cuatro estacionamientos corresponden a dos plazas comerciales de la Zona Este, los cuales fueron clausurados durante un fin de semana completo.

“Les pedimos que tengan lugares para discapacitados, sanitarios, permiso de operación y lo más importante que tengan una póliza de seguro en caso de que se sufra un accidente o un robo al interior de los centros comerciales”, afirmó.

Operativos en plazas comerciales

García Dworak añadió que la dependencia municipal ha realizado operativos de forma constante a las plazas comerciales dado que es necesario contar con todos los permisos en regla para operar los estacionamientos.

En el de la Plaza 2000 fue clausurado por falta de permisos, cuando ya hay un por el estacionamiento, automáticamente se tiene que sacar un permiso como estacionamiento, ya les pedimos que tramiten sus permisos con Administración Urbana”, señaló.

El funcionario municipal apuntó que tras la clausura de dicho estacionamiento, se procedió a liberar el área de vehículos, sin embargo la entrada de nuevos clientes del centro comercial tuvo que ser suspendida por un fin de semana.

“Cuando un estacionamiento no presenta su documentación para nosotros no existen, hacemos una clausura para que ya no ingresen carros pero la salida la dejamos abierta lógicamente”, dijo.