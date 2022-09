Acoyani, el estudiante de cabello largo, seguirá en la escuela

Tijuana, B.C.- A Acoyani, el estudiante de cabello, ya se le permitió continuar sus estudios en la Secundaria Número 4 Ricardo Flores Magón, en donde las autoridades educativas de la Secretaría de Educación de Baja California se comprometieron a respetar su tradición mexica.

Aunque agradeció la solución, la consideró a medias debido a que se violenta el derecho al libre desarrollo de la personalidad de los niños, niñas y adolescentes, lo cual también sufren las familias de los pueblos originarios por sus usos y costumbres.

Te puede interesar: Le niega ingreso a escuela por tener el cabello largo

Todos los niños tienen la libertad, el derecho a desarrollarse integralmente. A mí no me gustaría que fuera solo un derecho para mi hijo. A mí me gustaría que todos los niños y adolescentes pudieran tener el acceso y se les garantice todos sus derechos”, declaró Castillo.