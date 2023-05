Estrategias de seguridad de los gobiernos siguen fallando: Ruiz Massieu

Tijuana BC.- La estrategia de seguridad ha fallado en los gobiernos, tanto actuales como anteriores, se han agotado los acuerdos para enfrentar la inseguridad, violencia y la presencia del crimen organizado, opinó la senadora Claudia Ruiz Massieu.

“No se les ha ocurrido otra cosa más que hacer lo mismo, darle cada vez más incidencias a las fuerzas armadas, supliendo a las policías civiles dentro de los 3 órdenes de gobierno”, explicó.

Además, señaló que se debían invertir en policías civiles con el fin de hacerse cargo de las cuestiones que deben atender la seguridad cotidiana y la investigación de delitos.

Se deben invertir en policías civiles para que se hagan cargo de las distintas cuestiones que deben de atender desde la seguridad cotidiana hasta la investigación de delitos”

Comunicó.

Nuevos consensos

Por otro lado, expresó que se necesitan nuevos consensos que involucre a las 3 órdenes de gobierno, la sociedad civil y los colectivos de víctima, además de los catedráticos para hablar sobre el gran reto.

“Vamos a seguir en el legislativo en este populismo penal, aumentando penas, aumentando delitos, pero la realidad no cambia, es importante tener leyes que diseñen las instituciones, que tipifiquen los delitos”, declaró Ruiz Massieu.

La senadora comentó que la Guardia Nacional es otra a la que se legisló, ya que iba a ser una policía civil federal, pusieron los límites y parámetros como una extensión de las fuerzas armadas, ahora es inconstitucional que la Guardia Nacional esté inscrita a la Sedena.

Esfuerzo de construcción

“Casi ninguno de los elementos de la Guardia Nacional tiene el certificado único policial, pues no les interesa, un gran esfuerzo de construcción para que en la realidad no se haya hecho un gran esfuerzo en implementación”, señaló.

Ruiz Massieu culpó a la cultura de pena corporal que no se ha asumido que es parte del tema, puesto que se piensa que sin ella no hay justicia, no funciona el sistema.

“Necesitamos policías civiles profesionales capacitados, en 5 años de gobierno no se ha logrado esto, hay que ver en cuánto tiempo se podrá lograr esto, si no trazamos una ruta no vamos a lograr tener esas policías” concluyó.