"Elimina" Covid 1800 espacios de guarderías del IMSS en Baja California

Tijuana, B.C.- Después del regreso a la nueva normalidad por el Covid-19 a finales de 2021, en Baja California 14 guarderías dejaron de prestar el servicio a los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La situación generó que los padres de al menos mil 800 niños se vieran obligados a buscar otros espacios, los cuales están más alejados de sus hogares o de sus centros de trabajo.

De acuerdo a las autoridades, la circunstancia se presenta porque las estancias infantiles decidieron no renovar el contrato con el Instituto.

La señora Katia Alcalar narró que en diciembre de 2021 personal de la guardería Pequeños Traviesos, ubicada en la colonia Anexa 20 de Noviembre, les informó con cinco días de anticipación que ya no ofrecerían el servicio a través del IMSS.

“Solamente nos dijeron que ya no era funcional, ya no les generaba el mismo ingreso por pandemia que cuando no había pandemia”, declaró.

Ante el aviso, explicó, buscó una nueva opción para dejar a su hijo, lo que ha representado levantarse más temprano y modificar sus rutas del hogar-guardería- trabajo al no tener otra opción.

Actualmente su hijo de dos años de edad se encuentra en la estancia Mundo Mágico, ubicada en la colonia Cacho; la guardería le queda a 40 minutos de su hogar en un día sin tráfico, pero en ocasiones puede hacer hasta una hora con 30 minutos.

“Tuve que modificar totalmente mis rutas para ir por él y para dejarlo, está más lejos, se gasta más gasolina y nos despertamos muchísimo más temprano para poder alcanzar el tiempo exacto de llevarlo y acudir al trabajo”, agregó.

Las distancias

Por su parte, la señora Annette Rodríguez, quien también llevaba a su hija de dos años a la misma guardería, comentó que les avisaron con aproximadamente dos semanas de anticipación.

Explicó que la falta de la renovación del contrato entre el albergue infantil y el IMSS fue porque eran muy pocos los menores que atendían.

En su caso, encontró un lugar en Los Pinos cerca de su hogar, sin embargo, no le gustó el trato hacia los niños, así que la volvió a cambiar a su hija a otra cerca del Parque Morelos, de nombre Desarrollo Infantil Estrella Montessori.

Hay mucha disponibilidad de espacios, antes no era así, con mi primer niño batallaba para encontrar el espacio y era de buscar; y ahorita hay espacios en todas”, manifestó.

Con relación de la nueva estancia, dijo que le queda retirado de su lugar de trabajo, lo que le es un inconveniente en caso que se presente una emergencia.

IMSS cuenta con espacios

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social actualmente cuentan con 56 guarderías en Baja California, las que incluyen tres de prestación directa y 53 servicio indirecto, que son aquellas que cuentan con un contrato con la dependencia.

Estos espacios, detallaron las autoridades, actualmente se encuentran a un 73.90% de capacidad, es decir, todavía pueden recibir a 3 mil 615 niños en la entidad cuyos padres cuentan con seguro social.

Edgar Alonso Ramos Mendoza, encargado del Departamento de Guarderías del IMSS, informó que durante 2021 un total de 14 guarderías del Estado dejaron de prestar el servicio, en su mayoría en la ciudad de Tijuana.

Dijo que a partir de marzo del 2020 decidieron cerrar las guarderías por la pandemia del Covid-19, pero para diciembre del mismo año poco a poco reiniciaron operaciones.

“Nosotros les garantizamos el pago a todos esos prestadores durante todo el tiempo que estuvo cerrado el servicio, con la cuestión de apoyarlos.

“Sabíamos que no podían estar ingresando niños nosotros, pero les seguimos pagando con la capacidad que contaban al momento de la suspensión”, aseguró.

Explicó que en diciembre del 2021 a algunas guarderías se les venció el contrato que tiene una vigencia por cinco años, y los negocios por decisión propia ya no desearon continuar colaborando con el instituto.

“Durante el tiempo de la no renovación de los contratos, hubo acercamiento con cada uno de los padres para brindarles el servicio en alguna guardería que cubriera sus necesidades en cuanto a ruta, tiempos y facilidades, tuvimos el acercamiento y en su mayoría todos se pudieron reubicar en alguna guardería”, comentó.

En Tijuana hay 26 guarderías, que representan el 50% de su capacidad instalada, seguido por Mexicali con 17, después en Ensenada con seis, San Luis Río Colorado y Playas de Rosarito cuentan con dos respectivamente, mientras que Tecate, San Felipe y San Quintín tienen una cada una.

Las unidades atienden 7 mil 178 niños y tienen espacio para recibir 10 mil 793 menores, de momento están con un 73.90% de inscripción, lo que significa que pueden recibir más niños de los 43 días de nacidos hasta los cuatro años.

Niños con capacidades diferentes

Dentro de esas 53 guarderías, cuentan con tres integradoras, que son aquellas que otorgan el servicio a niños con alguna capacidad diferente.

Dichas guarderías se encuentran, dos en Tijuana y una en Mexicali, y tienen una capacidad para 252 niños en área regular y 52 niños en área integradora.

Ramos Mendoza, reveló que saldrá una licitación que tiene como objetivo abrir una guardería para menores con capacidades diferentes en el municipio de Ensenada.

“Con la pandemia contábamos con una guardería integradora en la ciudad -Ensenada- y por cuestiones igual el prestador decidió no seguir otorgando el servicio”, indicó.

En estos espacios cuentan con personal capacitado para atender menores con cualquier tipo de capacidad diferente tanto motriz como física.