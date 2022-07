Familia pide apoyo para gastos funerarios de joven asesinada en Tijuana

Tijuana, B.C.- La señora Herminia Ortiz Santos pidió el apoyo de la población para darle cristiana sepultura a su nieta Arely, de 18 años, quien fue desaparecida y asesinada en Tijuana.

Requiere reunir 32 mil pesos para recuperar el cuerpo de la joven y pagar el entierro lo antes posible en esta ciudad.

Ortiz Santos comentó que la última vez vio a nieta fue el 13 de junio del presente en la colonia Anexa Panamericano y fue encontrada el 17 de junio sin vida en el Cañón Rosario de la colonia Reforma.

Madre y deportistas

Dijo que desde las primeras horas que salió de su casa estuvo preocupada, ya que Arely siempre llamaba varias veces al día para reportarse.

“Empezamos a indagar con sus amiguitos, porque no era normal que ella no se comunicara con nosotros. Siempre me llamaba, me preguntaba cómo estaba su hija. Hasta ahorita las autoridades nos tomaron las declaraciones para saber hasta cuándo estuvimos en contacto con ella”, declaró la señora Herminia.

Arely fue una joven madre soltera y destacada en las carreras atléticas de la localidad, en las cuales se motivaba para mantenerse saludable y encaminar a su hija de tres años al deporte.

Ella es bonita, era una buena niña. Andaba en el deporte y nos gustaba porque ella se sentía bien. Exigimos justicia, queremos saber quién la asesinó y cuál fue el motivo”, expresó.

Este es el número de cuenta 4169160488044802 para apoyar los gastos de la sepultura de Arely.