BCS: Crisis de agua se agudiza en La Paz; cortan suministro en al menos 16 colonias

LA PAZ.- Este domingo, las complicaciones en el suministro de agua potable en la entidad con menor disponibilidad de agua en todo el país, La Paz, se volvieron más agudas; más de 16 colonias de la zona urbana se quedaron sin agua luego de que fallas en uno de los pozos se presentaran.

El informe presentado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado (SAPA) de la capital de BCS, dio a conocer que los inconvenientes presentados se dieron debido a fallas en el equipo de bombeo de uno de los pozos encargados de suministrar en la rehión del sur de la ciudad, lo cual implicó bajas presiones y desabastos.

Las colonias afectadas son Santa Fe, Miramar, San Fernando, San Carlos, Paraíso del Sol, Rinconada de las Californias, San Rafael, Altamira, Villas del Encanto, Virreyes, Los Álamos, Arbolares, Azul Marino, Misiones, Antares y Mediterráneo.

La dependencia aseguró que el personal responsable se encuentra trabajando en su reparación y pidió a la población "comprensión".

Usuarios de algunas de estas colonias y algunas otras de la misma zona, manifestaron su molestia ante las fallas recurrentes en el abastecimiento de agua potable. Se quejaron de los problemas constantes en éstas y otras decenas de colonias del sur de la capital.

Varios de ellos se manifestaron en las redes sociales del Ayuntamiento de La Paz, donde expusieron que llegan a pasar 15 días para tener agua disponible por algunas horas solamente.

Es una burla, no mandan tandeos o mandan sin presión para los tinacos, en la mayor parte de la ciudad. En la Olachea desde que entró este gobierno nos va peor, antes por lo menos cada tercer día, aunque fuera de madrugada, ahora pasan tres o cuatro tandeos y cuando llega a haber es sin presión. Eso de no tener agua no es novedad. Cada vez está peor y lo malo es que sí cobran puntual", expuso Magdalena Juárez.